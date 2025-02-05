Сибирский губернатор провоцирует политический скандал на выборах

Выборы в Новосибирской области могут стать одними из самых скандальных в 2025 году: стремительное усиление группы влиятельного депутата Госдумы и застройщика Дмитрия Савельева вызывает недовольство других региональных элит. Как говорят инсайдеры, Савельеву удалось согласовать с внутриполитическим блоком региона целых 18 мест в горсовете Новосибирска нового созыва. Это означает, что город фактически перейдет под его контроль, а другие игроки неизбежно будут вытеснены. Эксперты считают, что влиятельные группы не согласятся на такие невыгодные условия и пойдут против воли региональных властей.
Кому отдадут горсовет
В 2025 году в Новосибирской области пройдут выборы законодательного собрания и городского совета. Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев на встрече с журналистами в конце января назвал Новосибирскую область одним из самых сложных предвыборных регионов. Он также отнес к проблемным субъектам Костромскую и Калужскую область, республику Коми.
Ранее URA.RU уже писало о противоречиях внутри «Единой России» в Новосибирске: несколько влиятельных групп готовятся к кампании и заключают договоренности — кому и какие округа достанутся. Наиболее жестко и агрессивно действует группа депутата Госдумы и застройщика Дмитрия Савельева, которого связывают со строительной компанией «Расцветай», контролирующей большую долю рынка жилой недвижимости в Новосибирске. Его кандидаты уже начали вести кампании в округах, принадлежащих другим группировкам, что ведет к конфликтам внутри партии. На сегодня он имеет порядка 12 депутатов в горсовете.
Как сообщили агентству источники, близкие к руководству региона, Савельеву удалось добиться выгодных для себя условий от губернатора Андрея Травникова на выборах-2025. Согласно договоренностям, группе депутата должно отойти 18 одномандатных округов из 50. На сегодня «Единой России» принадлежит 34 места. Если партия суммарно получит в 2025 году примерно такое же количество мандатов, большинство мест в ЕР будут принадлежать группе Савельева. Это позволит ему контролировать фракцию, а значит и горсовет.
«У Дмитрия Ивановича выстроены очень хорошие, добрые и тесные отношения и с Травниковым, и с его администрацией. Игроков такого масштаба в Новосибирске больше нет. Кандидаты от Савельева лояльны, проверены, вполне могут выполнять возложенные на них задачи», — говорит руководитель Новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов.
Протест элит
По словам источников агентства, сам Травников и его внутриполитический блок уже получают «обратную связь» от других региональных элит. Собеседники утверждают, что накануне к губернатору приходил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, назначенный в апреле 2024 года, и предупреждал, что в случае подобного развития событий, городом будет править не он, а Савельев, и что допускать подобного развития событий нельзя.
«Подчинив себе фракцию ЕР, Савельев сможет назначить и своего спикера горсовета. Городские депутаты распоряжаются землей, выдают участки под застройку. Для Савельева дума будет крайне важным активом», — отмечают инсайдеры.
Привилегированным положением Савельева не довольны не только чиновники, но и конкуренты из других влиятельных групп. Помимо клана депутата Госдумы в горсовете широко представлены «Кировские» и «Первомайские» группы (избираются в одноименных районах города), представители строительных компаний «Энергомонтаж», «Сибирь», а также неформальные коалиции из политических «ветеранов» — выходцев из 90-х годов. Все они претендуют не просто на сохранение своих «фракций», но и на их увеличение.
Неформальным лидером «Кировских» является известный в городе депутат пяти созывов заксобрания Вениамин Пак, основавший спортивный клуб «Успех». Яркие представители «Первомайских» — депутаты от КПРФ Андрей Любавский и Павел Горшков. Первый в 2021 году 87,5 млн квадратных метров земли. Неформальным лидером группы депутатов-ветеранов называют Виктора Игнатова. Он стал сенатором еще в 2001 году, после этого работал в заксобрании и мэрии Новосибирска, а с 2016 года заседает в Госдуме. Инсайдеры говорят, что до последнего времени он считался главным архитектором политической конструкции области.
Политическая дестабилизация
Как говорят осведомленные источники, в прежние годы большинство конфликтов областные власти пытались урегулировать на этапе подготовки к выборам, однако сегодняшняя ситуация говорит о том, что кампания пойдет не по сценарию. По мнению политолога Алексея Мазура, сегодняшняя ситуация может дестабилизировать внутриполитическое устройство региона.
«Количество в 18 мандатов является критическим. Поскольку все кандидаты, связанные с Савельевым, пойдут от «Единой России», группа получит большинство во фракции ЕР, а это, фактически, означает контроль над горсоветом. Поскольку есть много других групп, которые не в восторге от того, что горсовет достанется ставленникам Савельева, это вызовет сопротивление и возмущение. Поэтому я сильно сомневаюсь, что ему согласуют 18 кандидатов. Думаю, будет чуть поменьше», — говорит эксперт.
Решение губернатора Травникова отдать Савельеву контроль над горсоветом приведет к ситуации, когда кандидаты от других групп будут действовать самостоятельно, без согласования с внутриполитическим блоком. «Конечно, все округа уже поделены, планы верстаются. Но в Новосибирской области особенности парламентаризма таковы, что есть внешние проявления демократии, а есть скрытые. Внешне сегодня все может выглядеть благопристойно, а в это же время в глубинах происходят тектонические изменения», — описывает ситуацию руководитель Новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов.
Агентство не дозвонилось до депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Ему направлен письменный запрос.
Зачем Травникову война
Действия губернатора Андрея Травникова, игнорирующего региональные элиты, могут привести к неконтролируемым последствиям. Однако решать их, по словам источников, предстоит уже не ему. Глава региона намерен сменить место работы до конца срока своих полномочий, — объясняют политику губернатора инсайдеры из региона.
«Травников надеется на переезд из Новосибирска на новое место работы – в федеральную госкорпорацию. В регионе всем очевидно, что он не досидит до 2028 года. Вопрос только в том, когда его уберут», — делится источник на условиях анонимности.
Андрей Травников руководит Новосибирской областью с 2017 года. Свою карьеру он начал на предприятии «Северсталь» в Череповце, где работал в одном цехе с экс-губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. До назначения на пост губернатора работал мэром Вологды.
URA.RU направило запрос в правительство Новосибирской области. Ответ на него ожидается.
Как ранее сообщало агентство, незадолго до выборов-2025 Новосибирская область осталась без политических кураторов. Экс-министр региональной политики Андрей Клюзов, который успешно провел губернаторскую и президентскую кампании, а также реализовал проект по отмене прямых выборов мэра Новосибирска, в конце октября перешел на работу в Москву — в администрацию президента на должность главы департамента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Новым министром стал экс-мэр Бердска Роман Бурдин.
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