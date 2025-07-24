ФАС завела дело на «дочку» «Газпрома» из-за продаж бензина с завода в ХМАО

Антимонопольная служба завела дело на «Газпром ГНП продажи». В ведомстве обратили внимание на снижение реализации бензина с Сургутского ЗСК.
«ФАС возбудила дело в отношении „Газпром ГНП продажи“ за снижение объемов реализации топлива на бирже. Это могло привести к увеличению стоимости бензина», — говорится на сайте ведомства.
Антимонопольная служба уточняет, что объем реализации топлива для внутреннего рынка с 20 мая по 27 июня с Сургутского ЗСК на биржевых торгах снизился. Ситуация выглядит следующим образом: АИ-92 на 74%, АИ-95 — на 50%.
«ООО „Газпром ГНП продажи“ производило закупку автомобильных бензинов у других нефтяных компаний, что привело к снижению объемов реализации другим потребителям в рамках биржевых торгов», — уточняют антимонопольщики.
URA.RU направило запрос в «Газпром ГНП продажи». Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в июле в ХМАО зафиксировано повышение цен на автомобильное топливо. Увеличение стоимости составило более 0,62%.
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