24 июля 2025

ФАС завела дело на «дочку» «Газпрома» из-за продаж бензина с завода в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ФАС обратила внимание на снижение реализации бензина с Сургутского ЗСК
ФАС обратила внимание на снижение реализации бензина с Сургутского ЗСК Фото:

Антимонопольная служба завела дело на «Газпром ГНП продажи». В ведомстве обратили внимание на снижение реализации бензина с Сургутского ЗСК.

«ФАС возбудила дело в отношении „Газпром ГНП продажи“ за снижение объемов реализации топлива на бирже. Это могло привести к увеличению стоимости бензина», — говорится на сайте ведомства.

Антимонопольная служба уточняет, что объем реализации топлива для внутреннего рынка с 20 мая по 27 июня с Сургутского ЗСК на биржевых торгах снизился. Ситуация выглядит следующим образом: АИ-92 на 74%, АИ-95 — на 50%.

«ООО „Газпром ГНП продажи“ производило закупку автомобильных бензинов у других нефтяных компаний, что привело к снижению объемов реализации другим потребителям в рамках биржевых торгов», — уточняют антимонопольщики.

URA.RU направило запрос в «Газпром ГНП продажи». Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в июле в ХМАО зафиксировано повышение цен на автомобильное топливо. Увеличение стоимости составило более 0,62%.

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Антимонопольная служба завела дело на «Газпром ГНП продажи». В ведомстве обратили внимание на снижение реализации бензина с Сургутского ЗСК. «ФАС возбудила дело в отношении „Газпром ГНП продажи“ за снижение объемов реализации топлива на бирже. Это могло привести к увеличению стоимости бензина», — говорится на сайте ведомства. Антимонопольная служба уточняет, что объем реализации топлива для внутреннего рынка с 20 мая по 27 июня с Сургутского ЗСК на биржевых торгах снизился. Ситуация выглядит следующим образом: АИ-92 на 74%, АИ-95 — на 50%. «ООО „Газпром ГНП продажи“ производило закупку автомобильных бензинов у других нефтяных компаний, что привело к снижению объемов реализации другим потребителям в рамках биржевых торгов», — уточняют антимонопольщики. URA.RU направило запрос в «Газпром ГНП продажи». Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в июле в ХМАО зафиксировано повышение цен на автомобильное топливо. Увеличение стоимости составило более 0,62%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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