В Пермском Политехе увеличилось количество абитуриентов

Пермский Политех (ПНИПУ) подвел предварительные итоги приема документов на поступление в вуз. В этом году их подано на 10 тысяч больше, чем в прошлом.
«25 июля у будущих студентов остался последний шанс подать документы на бюджетные места по направлениям бакалавриата и специалитета. На данный момент в приемную комиссию ПНИПУ уже поступило более 43 500 заявлений, из них 11 546 на платную основу. Сравнивая с прошлым годом, общее количество заявлений увеличилось на 10 тысяч», — сообщили URA.RU в вузе.
Среди самых популярных направлений у абитуриентов «Государственное и муниципальное управление», «Нефтегазовое дело» и «Строительство». Как отметили в ПНИПУ, более 600 человек подали заявления на целевое обучение. В основном эти ребята планируют в будущем работать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
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