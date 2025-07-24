24 июля 2025

В Пермском Политехе увеличилось количество абитуриентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Желающих поступить в ПНИПУ стало больше на 10 тысяч
Желающих поступить в ПНИПУ стало больше на 10 тысяч Фото:

Пермский Политех (ПНИПУ) подвел предварительные итоги приема документов на поступление в вуз. В этом году их подано на 10 тысяч больше, чем в прошлом.

«25 июля у будущих студентов остался последний шанс подать документы на бюджетные места по направлениям бакалавриата и специалитета. На данный момент в приемную комиссию ПНИПУ уже поступило более 43 500 заявлений, из них 11 546 на платную основу. Сравнивая с прошлым годом, общее количество заявлений увеличилось на 10 тысяч», — сообщили URA.RU в вузе.

Среди самых популярных направлений у абитуриентов «Государственное и муниципальное управление», «Нефтегазовое дело» и «Строительство». Как отметили в ПНИПУ, более 600 человек подали заявления на целевое обучение. В основном эти ребята планируют в будущем работать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

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Пермский Политех (ПНИПУ) подвел предварительные итоги приема документов на поступление в вуз. В этом году их подано на 10 тысяч больше, чем в прошлом. «25 июля у будущих студентов остался последний шанс подать документы на бюджетные места по направлениям бакалавриата и специалитета. На данный момент в приемную комиссию ПНИПУ уже поступило более 43 500 заявлений, из них 11 546 на платную основу. Сравнивая с прошлым годом, общее количество заявлений увеличилось на 10 тысяч», — сообщили URA.RU в вузе. Среди самых популярных направлений у абитуриентов «Государственное и муниципальное управление», «Нефтегазовое дело» и «Строительство». Как отметили в ПНИПУ, более 600 человек подали заявления на целевое обучение. В основном эти ребята планируют в будущем работать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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