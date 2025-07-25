В Саратове произошел взрыв газа
новость из сюжетаВ Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ
В жилом доме в Саратове произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушились четыре этажа здания. Как сообщили очевидцы, инцидент случился в одной из квартир многоэтажки.
«Часть дома обвалилась из-за взрыва бытового газа в квартире в Саратове. Разрушены четыре этажа многоэтажки на Блинова, 2», — говорят очевидцы. От взрыва пострадал соседний дом.
По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте происшествия задействованы все экстренные службы. Официальные комментарии пока отсутствуют.
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