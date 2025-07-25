В Саратове взрывом газа снесло часть дома. Фото, видео

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В Саратове произошел взрыв газа
В Саратове произошел взрыв газа Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В жилом доме в Саратове произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушились четыре этажа здания. Как сообщили очевидцы, инцидент случился в одной из квартир многоэтажки.

«Часть дома обвалилась из-за взрыва бытового газа в квартире в Саратове. Разрушены четыре этажа многоэтажки на Блинова, 2», — говорят очевидцы. От взрыва пострадал соседний дом.

По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте происшествия задействованы все экстренные службы. Официальные комментарии пока отсутствуют.

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В жилом доме в Саратове произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушились четыре этажа здания. Как сообщили очевидцы, инцидент случился в одной из квартир многоэтажки. «Часть дома обвалилась из-за взрыва бытового газа в квартире в Саратове. Разрушены четыре этажа многоэтажки на Блинова, 2», — говорят очевидцы. От взрыва пострадал соседний дом. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте происшествия задействованы все экстренные службы. Официальные комментарии пока отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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