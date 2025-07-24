Суд освободил бывшую чиновницу пермского минздрава от наказания за халатность

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске освободил от наказания экс-начальницу финансово-хозяйственного управления (ФХУ) краевого минздрава Марину Барову. Ранее она была осуждена на три года колонии общего режима.
«Суд переквалифицировал дело Баровой на статью „Халатность“ и освободил ее от наказания за истечением срока давности», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на адвоката Баровой Ильдара Салахиева. До кассации Барова была признана виновной в превышении должностных полномочий.
Барову судили за то, что во время пандемии Covid-19 она занималась поставками СИЗов и не проверила качество продукции. В итоге в больницы Прикамья поступили халаты и шапочки плохого качества. Первая инстанция признала экс-чиновницу виновной и отправила ее в колонию, апелляция не стала смягчать ей наказание, а кассация встала на сторону защиты бывшей сотрудницы минздрава.
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