Атака дронов ВСУ остановила аэропорты юга России: что известно к этому часу

В ночь на 25 июля ВСУ совершили массовую атаку по территории РФ. Жители Краснодарского края сообщили о серии взрывов в небе. Их слышали в Славянск-на-Кубани, Кореновске и Тимашевске. Были введены ограничения в восьми аэропортах юга России.
Ограничения были сняты спустя два часа. В сочинском аэропорту по состоянию на 06:00 мск 25 июля были задержаны более 50 рейсов на вылет и прилет. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU.
Утренние задержки рейсов
На 6:00 по мск 25 июля на прилет и вылет в аэропорту Сочи было задержано свыше полсотни рейсов. В расписании отмечены задержки 27 рейсов на отправление и 27 — на прибытие.
Среди направлений, где отмечены сбои, — Анталья, Москва, Ереван, Казань и Санкт-Петербург. Также задержаны рейсы, прибывающие из Уфы, Челябинска, Перми, Тюмени и Самарканда.
Сколько рейсов задерживается сейчас
Минеральные воды
На 11:50 по мск в аэропорту Минеральные воды вылет шести рейсов задерживается. Среди них: три рейса в разные авиагавани Москвы, по рейсу в Санкт-Петербург, Екатеринбург и рейс в Стамбул.
Еще 10 рейсов — на прибытие. Большинство их них приходятся на Москву, следует из онлайн-табло аэропорта.
Сочи
В сочинском аэропорту из-за временного ограничения воздушного пространства в ночь на 25 июля задержаны 20 рейсов на вылет и 18 рейсов на прилет. Как сообщили представители воздушной гавани в официальном канале аэропорта, несмотря на временные ограничения воздушного пространства сегодня ночью, аэропорт и авиакомпании оказывают необходимую помощь при ожидании рейсов.
В администрации аэропорта уточнили, что обстановка в терминале остается спокойной. Для пассажиров работают точки питания и зоны отдыха во всех секторах, возле санузлов установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Кроме того, в залах находятся менеджеры по гостеприимному сервису, которые консультируют пассажиров по возникающим вопросам.
С пассажирами задержанных рейсов взаимодействуют представители авиакомпаний, а при необходимости можно обратиться на стойку информации в секторе В2. Время вылета и прилета рейсов может корректироваться, полеты выполняются по мере готовности самолетов и по установленной очередности.
По состоянию на 11:50 по московскому времени в Сочи отмечаются задержки почти 50 рейсов. Задержано 25 рейсов на отправление и 22 — на прибытие, следует из онлайн-табло авиагавани.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.