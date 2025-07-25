Атака дронов ВСУ остановила аэропорты юга России: что известно к этому часу

В Сочи задержали свыше 50 рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые рейсы из Москвы и в Москву задерживаются
Некоторые рейсы из Москвы и в Москву задерживаются Фото:

В ночь на 25 июля ВСУ совершили массовую атаку по территории РФ. Жители Краснодарского края сообщили о серии взрывов в небе. Их слышали в Славянск-на-Кубани, Кореновске и Тимашевске. Были введены ограничения в восьми аэропортах юга России.

Ограничения были сняты спустя два часа. В сочинском аэропорту по состоянию на 06:00 мск 25 июля были задержаны более 50 рейсов на вылет и прилет. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU.

Утренние задержки рейсов

На 6:00 по мск 25 июля на прилет и вылет в аэропорту Сочи было задержано свыше полсотни рейсов. В расписании отмечены задержки 27 рейсов на отправление и 27 — на прибытие.

Среди направлений, где отмечены сбои, — Анталья, Москва, Ереван, Казань и Санкт-Петербург. Также задержаны рейсы, прибывающие из Уфы, Челябинска, Перми, Тюмени и Самарканда.

Сколько рейсов задерживается сейчас

Минеральные воды

На 11:50 по мск в аэропорту Минеральные воды вылет шести рейсов задерживается. Среди них: три рейса в разные авиагавани Москвы, по рейсу в Санкт-Петербург, Екатеринбург и рейс в Стамбул.

Еще 10 рейсов — на прибытие. Большинство их них приходятся на Москву, следует из онлайн-табло аэропорта.

Сочи

В сочинском аэропорту из-за временного ограничения воздушного пространства в ночь на 25 июля задержаны 20 рейсов на вылет и 18 рейсов на прилет. Как сообщили представители воздушной гавани в официальном канале аэропорта, несмотря на временные ограничения воздушного пространства сегодня ночью, аэропорт и авиакомпании оказывают необходимую помощь при ожидании рейсов.

В администрации аэропорта уточнили, что обстановка в терминале остается спокойной. Для пассажиров работают точки питания и зоны отдыха во всех секторах, возле санузлов установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Кроме того, в залах находятся менеджеры по гостеприимному сервису, которые консультируют пассажиров по возникающим вопросам. 

С пассажирами задержанных рейсов взаимодействуют представители авиакомпаний, а при необходимости можно обратиться на стойку информации в секторе В2. Время вылета и прилета рейсов может корректироваться, полеты выполняются по мере готовности самолетов и по установленной очередности.

По состоянию на 11:50 по московскому времени в Сочи отмечаются задержки почти 50 рейсов. Задержано 25 рейсов на отправление и 22 — на прибытие, следует из онлайн-табло авиагавани.

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В ночь на 25 июля ВСУ совершили массовую атаку по территории РФ. Жители Краснодарского края сообщили о серии взрывов в небе. Их слышали в Славянск-на-Кубани, Кореновске и Тимашевске. Были введены ограничения в восьми аэропортах юга России. Ограничения были сняты спустя два часа. В сочинском аэропорту по состоянию на 06:00 мск 25 июля были задержаны более 50 рейсов на вылет и прилет. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU. Утренние задержки рейсов На 6:00 по мск 25 июля на прилет и вылет в аэропорту Сочи было задержано свыше полсотни рейсов. В расписании отмечены задержки 27 рейсов на отправление и 27 — на прибытие. Среди направлений, где отмечены сбои, — Анталья, Москва, Ереван, Казань и Санкт-Петербург. Также задержаны рейсы, прибывающие из Уфы, Челябинска, Перми, Тюмени и Самарканда. Сколько рейсов задерживается сейчас Минеральные воды На 11:50 по мск в аэропорту Минеральные воды вылет шести рейсов задерживается. Среди них: три рейса в разные авиагавани Москвы, по рейсу в Санкт-Петербург, Екатеринбург и рейс в Стамбул. Еще 10 рейсов — на прибытие. Большинство их них приходятся на Москву, следует из онлайн-табло аэропорта. Сочи В сочинском аэропорту из-за временного ограничения воздушного пространства в ночь на 25 июля задержаны 20 рейсов на вылет и 18 рейсов на прилет. Как сообщили представители воздушной гавани в официальном канале аэропорта, несмотря на временные ограничения воздушного пространства сегодня ночью, аэропорт и авиакомпании оказывают необходимую помощь при ожидании рейсов. В администрации аэропорта уточнили, что обстановка в терминале остается спокойной. Для пассажиров работают точки питания и зоны отдыха во всех секторах, возле санузлов установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Кроме того, в залах находятся менеджеры по гостеприимному сервису, которые консультируют пассажиров по возникающим вопросам.  С пассажирами задержанных рейсов взаимодействуют представители авиакомпаний, а при необходимости можно обратиться на стойку информации в секторе В2. Время вылета и прилета рейсов может корректироваться, полеты выполняются по мере готовности самолетов и по установленной очередности. По состоянию на 11:50 по московскому времени в Сочи отмечаются задержки почти 50 рейсов. Задержано 25 рейсов на отправление и 22 — на прибытие, следует из онлайн-табло авиагавани.
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