Челябинские туристы смогут отдохнуть в Северной Корее

Путешественники из Челябинской области смогут отдыхать в Северной Корее. Как URA.RU рассказали представители туркомпаний региона, запросы пока единичные.
«Если захотят, то купить тур в Северную Корею челябинцы смогут. Но надо понимать, что добираться придется через несколько стыковок», — заявила URA.RU директор туркомпании «Андромеда» в Челябинске Ольга Васильева.
Прямых рейсов нет. Поэтому массового спроса в турфирмах не ждут. Поскольку дорога до курорта продолжительная, то стоимость отдыха будет высокой. По данным сайтов ведущих туроператоров, приобрести путевку в Северную Корею пока проблематично: предложение отсутствует. Его нет ни в Pegas Touristik, ни в Tez tour, ни в «РЖД-тур», ни у «Библио-глобуса». Но URA.RU выяснило, что купить тур можно у туроператоров Владивостока. Этот город и станет пунктом отправления. За пятидневный отдых в Расоне на поезде с проживанием и трехразовым питанием придется заплатить 57-58 тысяч (в зависимости от верхней или нижней полки вагона). Тур с доставкой на самолете с экскурсиями обойдется дороже — от 1,5 тысячи долларов.
«Пока поездки в Северную Корею массовыми не будут. Обычный турист туда не поедет. Соберутся только те, кому интересно увидеть быт и образ жизни закрытой страны. Это искушенные путешественники, успевшие повидать другие регионы», — поделилась с URA.RU генеральный менеджер турбюро «Спутник» в Челябинске Анна Дриботун.
Особая экономическая зона Расон на северо-востоке КНДР официально открылась для иностранных туристов в январе. Попасть туда могут путешественники со всех стран мира, кроме граждан США и Южной Кореи. Добираться можно с Владивостока на автобусе, поезде и самолете. В июле стало известно, что уехать в Расон с 26 июля также можно из Москвы, однако на сайте РЖД продаж билетов URA.RU не обнаружило. Другой состав ходит до Пхеньяна. Посадка на него для уральцев возможна в Екатеринбурге. Расплачиваться иностранцы могут долларами или китайскими юанями. При этом использовать банковские карты не получится.
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