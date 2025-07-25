Появилось видео взорвавшегося дома в Саратове

В МЧС подтвердили взрыв газа в жилом доме в Саратове (фото из архива)
новость из сюжетаВ Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ
В Сети появилось видео взорвавшегося в Саратове 10-этажного жилого дома на улице Блинова, 4. Кадры публикуют очевидцы.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС России, на месте происшествия работают экстренные службы. Проводится уточнение всех обстоятельств инцидента.
По предварительным данным, в доме произошел взрыв газа. В результате происшествия обрушились четыре этажа здания. Взрыв затронул соседний дом.
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