Появилось видео взорвавшегося дома в Саратове

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В МЧС подтвердили взрыв газа в жилом доме в Саратове (фото из архива)
В МЧС подтвердили взрыв газа в жилом доме в Саратове (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В Сети появилось видео взорвавшегося в Саратове 10-этажного жилого дома на улице Блинова, 4. Кадры публикуют очевидцы.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС России, на месте происшествия работают экстренные службы. Проводится уточнение всех обстоятельств инцидента.

По предварительным данным, в доме произошел взрыв газа. В результате происшествия обрушились четыре этажа здания. Взрыв затронул соседний дом.

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В Сети появилось видео взорвавшегося в Саратове 10-этажного жилого дома на улице Блинова, 4. Кадры публикуют очевидцы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС России, на месте происшествия работают экстренные службы. Проводится уточнение всех обстоятельств инцидента. По предварительным данным, в доме произошел взрыв газа. В результате происшествия обрушились четыре этажа здания. Взрыв затронул соседний дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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