В МЧС подтвердили взрыв газа в жилом доме в Саратове

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В жилом доме взорвался газ
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В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В Саратове в подъезде10-этажного жилого дома на улице Блинова, 4 произошел взрыв газа. Инцидент случился 25 июля около 12:12 по местному времени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Саратов, Блинова, 4, 12:12 хлопок в подъезде 10-этажного дома», — рассказали URA.RU в МЧС. На месте происшествия работают все экстренные службы.

В настоящее время проводится уточнение всех обстоятельств происшествия. Точное количество пострадавших квартир на данный момент не сообщается.

В одном из жилых домов Саратова произошел взрыв бытового газа, повлекший за собой обрушение четырех этажей. Как отмечают свидетели происшествия, взрыв произошел в квартире многоэтажного дома. Ударная волна затронула также расположенное рядом здание. По предварительной информации, имеются пострадавшие.

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В Саратове в подъезде10-этажного жилого дома на улице Блинова, 4 произошел взрыв газа. Инцидент случился 25 июля около 12:12 по местному времени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. «Саратов, Блинова, 4, 12:12 хлопок в подъезде 10-этажного дома», — рассказали URA.RU в МЧС. На месте происшествия работают все экстренные службы. В настоящее время проводится уточнение всех обстоятельств происшествия. Точное количество пострадавших квартир на данный момент не сообщается. В одном из жилых домов Саратова произошел взрыв бытового газа, повлекший за собой обрушение четырех этажей. Как отмечают свидетели происшествия, взрыв произошел в квартире многоэтажного дома. Ударная волна затронула также расположенное рядом здание. По предварительной информации, имеются пострадавшие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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