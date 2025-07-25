В МЧС подтвердили взрыв газа в жилом доме в Саратове

В Саратове в подъезде10-этажного жилого дома на улице Блинова, 4 произошел взрыв газа. Инцидент случился 25 июля около 12:12 по местному времени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
«Саратов, Блинова, 4, 12:12 хлопок в подъезде 10-этажного дома», — рассказали URA.RU в МЧС. На месте происшествия работают все экстренные службы.
В настоящее время проводится уточнение всех обстоятельств происшествия. Точное количество пострадавших квартир на данный момент не сообщается.
В одном из жилых домов Саратова произошел взрыв бытового газа, повлекший за собой обрушение четырех этажей. Как отмечают свидетели происшествия, взрыв произошел в квартире многоэтажного дома. Ударная волна затронула также расположенное рядом здание. По предварительной информации, имеются пострадавшие.
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