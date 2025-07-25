Глава Росавиации пообещал тщательно разобраться с крушением Ан-24 в Тынде

Росавиция проведет проверку по поводу падения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.
«Тщательно разберемся в произошедшем, примем дополнительные меры по обеспечению безопасности полетов, в том числе на воздушных судах типа Ан-24», — заявил Ядров. Его слова приводит telegram-канал Росавиации. Также он сообщил, что Росавиация работает со следствием. Найдены бортовые самописцы и вскоре начнется их расшифровка силами специалистов Международдного авиационного комитета. Ранее Дмитри Ядров заявлял, что Росавиация, вместе с Ространснадзором проведут проверку авиакомпании «Ангара». Будут приняты меры с обеспечением безопасности полетов, в том числе на судах типа Ан-24.
Крушение самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» произошло 24 июля. На борту находилось 49 человек. Их них шестеро были членами экипажа. Все люди, находящиеся на борту воздушного судна погибли. По информации, Росавиация выплатит родственникам погибших в крушении самолета по 5 миллионов рублей.
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