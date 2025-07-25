Родственникам погибших в крушении самолета Ан-24 выплатят по 5 млн рублей

Выплаты родственникам погибших при крушении Ан-24 в Амурской области составят по пять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
По информации, опубликованной в официальном telegram-канале Минтранса, сумма формируется из нескольких источников: 2 миллиона 25 тысяч рублей — страховая выплата, 2 миллиона рублей — помощь от авиаперевозчика, еще 1 миллион рублей выделяют региональные власти в виде материальной поддержки. Дополнительные компенсации предусмотрены для отдельных категорий, например, для несовершеннолетних детей и лиц, находившихся в служебной командировке. Эти вопросы будут решаться индивидуально.
Для оперативного взаимодействия с родственниками погибших за каждой семьей закрепят представителей региональных властей. Их задача — помочь в сборе необходимых документов для получения выплат и организации похорон. Министерство транспорта подчеркнуло, что процесс оформления компенсаций будет максимально упрощен и ускорен.
Авиакомпания «Ангара» берет на себя все расходы по перевозке тел погибших к местам захоронения. Крупные российские авиаперевозчики — «Аэрофлот», «Аврора», NordWind, NordStar и S7 — выразили готовность бесплатно доставить родственников погибших в Тынду и обратно. Для этого необходимо обратиться в контакт-центры соответствующих авиакомпаний.
В авиакатастрофе, произошедшей 24 июля, погибли 48 человек, включая 6 членов экипажа и 42 пассажира. Причины трагедии выясняет комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) при участии специалистов Росавиации.
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