Росавиация проверит компанию «Ангара» после крушения Ан-24

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компанию «Ангара» проверит Росавиация
Компанию «Ангара» проверит Росавиация Фото:
новость из сюжета
Крушение самолета Ан-24 с десятками пассажиров в Приамурье

Росавиация и Ространснадзор приступили к внеплановой проверке авиакомпании «Ангара» после недавнего крушения пассажирского самолета Ан-24. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

«Росавиация совместно с Ространснадзором инициирует проверку деятельности авиакомпании „Ангара“ на предмет выполнения Федеральных авиационных правил», — написали в telegram-канале ведомства. По результатам будет вынесено решение относительно дальнейшей деятельности организации.

Ранее стало известно, что экс-глава Иркутской области Сергей Ерощенко фигурирует в качестве бенефициара компании «Ангара сервис», осуществляющей продажу авиабилетов на рейсы авиаперевозчика «Ангара». В числе обслуживаемых компанией рейсов значился и самолет Ан-24, потерпевший крушение в Амурской области. В настоящее время Ерощенко зарегистрирован в качестве основного собственника компании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росавиация и Ространснадзор приступили к внеплановой проверке авиакомпании «Ангара» после недавнего крушения пассажирского самолета Ан-24. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. «Росавиация совместно с Ространснадзором инициирует проверку деятельности авиакомпании „Ангара“ на предмет выполнения Федеральных авиационных правил», — написали в telegram-канале ведомства. По результатам будет вынесено решение относительно дальнейшей деятельности организации. Ранее стало известно, что экс-глава Иркутской области Сергей Ерощенко фигурирует в качестве бенефициара компании «Ангара сервис», осуществляющей продажу авиабилетов на рейсы авиаперевозчика «Ангара». В числе обслуживаемых компанией рейсов значился и самолет Ан-24, потерпевший крушение в Амурской области. В настоящее время Ерощенко зарегистрирован в качестве основного собственника компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...