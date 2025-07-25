Росавиация проверит компанию «Ангара» после крушения Ан-24

Росавиация и Ространснадзор приступили к внеплановой проверке авиакомпании «Ангара» после недавнего крушения пассажирского самолета Ан-24. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
«Росавиация совместно с Ространснадзором инициирует проверку деятельности авиакомпании „Ангара“ на предмет выполнения Федеральных авиационных правил», — написали в telegram-канале ведомства. По результатам будет вынесено решение относительно дальнейшей деятельности организации.
Ранее стало известно, что экс-глава Иркутской области Сергей Ерощенко фигурирует в качестве бенефициара компании «Ангара сервис», осуществляющей продажу авиабилетов на рейсы авиаперевозчика «Ангара». В числе обслуживаемых компанией рейсов значился и самолет Ан-24, потерпевший крушение в Амурской области. В настоящее время Ерощенко зарегистрирован в качестве основного собственника компании.
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