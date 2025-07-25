По взрыву газа в жилом доме в Саратове завели уголовное дело

Следователи СК России по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту обрушения части жилого дома на улице Блинова в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
«Следователями СК возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с обрушением части жилого дома в Саратове», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Следком 64».
Согласно предварительной информации, в результате инцидента погибли жильцы дома. В настоящее время спасатели продолжают поисково-спасательные работы, чтобы обнаружить возможных пострадавших, находящихся под завалами.
Следственный отдел по Ленинскому району Саратова уже приступил к сбору доказательств по делу. После завершения аварийно-спасательных работ следователи проведут осмотр места происшествия и назначат комплекс судебных экспертиз. Также планируется выполнение иных необходимых следственных действий. Руководитель следственного управления лично контролирует ход расследования и дал указания по организации работы на месте ЧП.
По предварительной информации, в результате взрыва бытового газа в 10-этажном жилом доме, расположенном по адресу улица Блинова, 4, в Саратове, погибли три человека — двое взрослых и один ребенок. Такие сведения предоставили региональные экстренные службы. На место происшествия выехал глава региона Роман Бусаргин.
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