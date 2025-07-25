Бусаргин назвал предварительную причину взрыва в доме в Саратове

Бусаргин: предварительная причина взрыва в Саратове — утечка газа
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Бусаргин заявил, что на месте ЧП развернут оперативный круглосуточный штаб
Бусаргин заявил, что на месте ЧП развернут оперативный круглосуточный штаб Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Взрыв в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел, предварительно, из-за утечки газа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Пострадавшим оказывается необходимая помощь. К сожалению, есть погибшие. Предварительная причина — утечка газа», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. По его словам, на месте работают все экстренные службы, развернут круглосуточный оперативный штаб, для пострадавших организована горячая линия.

Ведутся поисково-спасательные работы, медицинские службы переведены на усиленный режим. Проводится обследование здания для оценки угрозы обрушения. Администрация города организовала пункты временного размещения для эвакуированных жильцов, все необходимые службы задействованы.

Сообщение о взрыве газа в 10-этажном доме на улице Блинова, 4, поступило в 12:12 по местному времени, на месте сразу начали работать спасатели, была организована эвакуация жителей и оцепление территории. Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту случившегося. СК России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным экстренных служб, в результате происшествия погибли три человека — двое взрослых и ребенок.

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Взрыв в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел, предварительно, из-за утечки газа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. «Пострадавшим оказывается необходимая помощь. К сожалению, есть погибшие. Предварительная причина — утечка газа», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. По его словам, на месте работают все экстренные службы, развернут круглосуточный оперативный штаб, для пострадавших организована горячая линия. Ведутся поисково-спасательные работы, медицинские службы переведены на усиленный режим. Проводится обследование здания для оценки угрозы обрушения. Администрация города организовала пункты временного размещения для эвакуированных жильцов, все необходимые службы задействованы. Сообщение о взрыве газа в 10-этажном доме на улице Блинова, 4, поступило в 12:12 по местному времени, на месте сразу начали работать спасатели, была организована эвакуация жителей и оцепление территории. Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту случившегося. СК России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным экстренных служб, в результате происшествия погибли три человека — двое взрослых и ребенок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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