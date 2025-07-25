Зеленский попросит Европу финансировать армию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обратиться к европейским странам с просьбой выделить средства для увеличения зарплат украинским военным. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Президент Украины Владимир Зеленский планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь профинансировать повышение заработной платы военнослужащим", — сообщило агенство. Там отметили, что европейскими деньгами он хочет смягчить растущую нехватку новобранцев.
Агенство отмечает раннее заявление Зеленского, который сообщил что европейские партнеры некоторое время назад отказывались финансировать выплаты военным, ограничиваясь предоставлением вооружения. «Раньше европейцы отказывались финансировать зарплаты наших военнослужащих, только оружие», — приводит издание слова президента. Он подчеркнул, что сами солдаты могут стать эффективной защитой для всей Европы.
Украинские власти рассчитывают с помощью повышения зарплат привлечь больше добровольцев на военную службу. Это связано с тем, что призывная кампания теряет поддержку среди населения, уставшего от затяжного конфликта, который продолжается уже четвертый год.
При этом в России давно практикуют систему крупных премий за подписание контрактов и предлагают высокое денежное довольствие, чтобы ежемесячно пополнять армию новыми бойцами и избегать негативной реакции общества на возможную мобилизацию.
Ожидается, что Зеленский официально озвучит просьбу о финансовой поддержке в ближайшее время на переговорах с представителями Евросоюза.
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