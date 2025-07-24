24 июля 2025

В ХМАО арестовали мужчину, который избил и чуть не утопил подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО арестован мужчина, который чуть не утопил одного подростка, а второму сломал нос.
В ХМАО арестован мужчина, который чуть не утопил одного подростка, а второму сломал нос. Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) городской суд постановил заключить под стражу обвиняемого в нападении на двух несовершеннолетних. Одного из них он чуть не утопил, а второму сломал нос.

"Ходатайство о заключении под стражу поступило в суд Пыть-Яха. Обвиняемому вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ", — следует из сообщения пресс-службы судов Югры. По версии следствия, мужчина у водоема напал на подростка, пытался утопить его. Второй парень вступился за друга, и в итоге получил закрытый перелом носа и ушибы.

Суд учел тяжесть инкриминируемого деяния и обстоятельства дела и постановил заключить обвиняемого под стражу на срок до 22 сентября. Уточняется, что постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 

Ранее URA.RU сообщало, что в В Нижневартовске (ХМАО) начался суд над пенсионером, надругавшимся над ребенком десять лет назад. Мужчина много лет скрывался от правосудия. 

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В Пыть-Яхе (ХМАО) городской суд постановил заключить под стражу обвиняемого в нападении на двух несовершеннолетних. Одного из них он чуть не утопил, а второму сломал нос. "Ходатайство о заключении под стражу поступило в суд Пыть-Яха. Обвиняемому вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ", — следует из сообщения пресс-службы судов Югры. По версии следствия, мужчина у водоема напал на подростка, пытался утопить его. Второй парень вступился за друга, и в итоге получил закрытый перелом носа и ушибы. Суд учел тяжесть инкриминируемого деяния и обстоятельства дела и постановил заключить обвиняемого под стражу на срок до 22 сентября. Уточняется, что постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.  Ранее URA.RU сообщало, что в В Нижневартовске (ХМАО) начался суд над пенсионером, надругавшимся над ребенком десять лет назад. Мужчина много лет скрывался от правосудия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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