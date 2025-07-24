В ХМАО арестовали мужчину, который избил и чуть не утопил подростков

В Пыть-Яхе (ХМАО) городской суд постановил заключить под стражу обвиняемого в нападении на двух несовершеннолетних. Одного из них он чуть не утопил, а второму сломал нос.
"Ходатайство о заключении под стражу поступило в суд Пыть-Яха. Обвиняемому вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ", — следует из сообщения пресс-службы судов Югры. По версии следствия, мужчина у водоема напал на подростка, пытался утопить его. Второй парень вступился за друга, и в итоге получил закрытый перелом носа и ушибы.
Суд учел тяжесть инкриминируемого деяния и обстоятельства дела и постановил заключить обвиняемого под стражу на срок до 22 сентября. Уточняется, что постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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