В Санкт-Петербурге отменили парад и салют в честь Дня Военно-морского флота

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Решение принято в целях обеспечения безопасности граждан
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В Петербурге 27 июля отменили парад и салют ко Дню Военно-морского флота. Об этом сообщили в Комитете по транспорту города.

«Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут», — говорится в официальной группе Комитета ВКонтакте. Отменены Главный военно-морской парад, салют, а также прохождение колонн парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов. Решение принято в целях обеспечения безопасности граждан и повышения мер антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры.

С 7 мая 2025 года в центральной акватории Санкт-Петербурга действуют дополнительные ограничения и запреты на движение маломерных судов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности судоходства и предотвращение возможных инцидентов во время навигационного сезона.

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В Петербурге 27 июля отменили парад и салют ко Дню Военно-морского флота. Об этом сообщили в Комитете по транспорту города. «Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут», — говорится в официальной группе Комитета ВКонтакте. Отменены Главный военно-морской парад, салют, а также прохождение колонн парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов. Решение принято в целях обеспечения безопасности граждан и повышения мер антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры. С 7 мая 2025 года в центральной акватории Санкт-Петербурга действуют дополнительные ограничения и запреты на движение маломерных судов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности судоходства и предотвращение возможных инцидентов во время навигационного сезона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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