Возвращение циклона в Челябинскую область приведет к холоду и дождям

В Челябинской области под воздействием циклона сохранится ненастная погода с ливнями и похолоданием. О погоде на предстоящие выходные и начало следующей недели рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В выходные циклон будет медленно продвигаться дальше на восток. При этом температурный фон понизится и будет ниже нормы в связи с тем, что в тылу уходящего циклона на территорию Урала с севера будет опускаться холодная воздушная масса», — предупредили синоптики.
Дожди немного ослабеют, но не прекратятся, так как прямо над Уралом в средней тропосфере формируется центр высотного циклона. При этом к понедельнику восточными потоками центр циклона вновь вернется на регион, возвращая обильные осадки.
В области 26-28 июля ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, в горах до очень сильных, грозы, сильный град. Ветер северный, при грозах порывами до 25 метров в секунду. Ночью 12-17 градусов, при прояснении всего около девяти градусов тепла, днем 19-24, в горах около 16 градусов.
В Челябинске в выходные ожидается умеренный дождь, ночью 9-14 градусов, днем 14-19 градусов тепла. Кроме того, синоптики предупреждают о том, что погода испортится уже в ближайший час — на территории региона объявлено штормовое предупреждение с шквальным ветром, сильными ливнями и градом.
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