Возвращение циклона в Челябинскую область приведет к холоду и дождям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В выходные в регионе ожидаются проливные дожди и грозы
В выходные в регионе ожидаются проливные дожди и грозы Фото:

В Челябинской области под воздействием циклона сохранится ненастная погода с ливнями и похолоданием. О погоде на предстоящие выходные и начало следующей недели рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В выходные циклон будет медленно продвигаться дальше на восток. При этом температурный фон понизится и будет ниже нормы в связи с тем, что в тылу уходящего циклона на территорию Урала с севера будет опускаться холодная воздушная масса», — предупредили синоптики.

Дожди немного ослабеют, но не прекратятся, так как прямо над Уралом в средней тропосфере формируется центр высотного циклона. При этом к понедельнику  восточными потоками центр циклона вновь вернется на регион, возвращая обильные осадки.

В области 26-28 июля ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, в горах до очень сильных, грозы, сильный град. Ветер северный, при грозах порывами до 25 метров в секунду. Ночью 12-17 градусов, при прояснении всего около девяти градусов тепла, днем 19-24, в горах около 16 градусов. 

В Челябинске в выходные ожидается умеренный дождь, ночью 9-14 градусов, днем 14-19 градусов тепла. Кроме того, синоптики предупреждают о том, что погода испортится уже в ближайший час — на территории региона объявлено штормовое предупреждение с шквальным ветром, сильными ливнями и градом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области под воздействием циклона сохранится ненастная погода с ливнями и похолоданием. О погоде на предстоящие выходные и начало следующей недели рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В выходные циклон будет медленно продвигаться дальше на восток. При этом температурный фон понизится и будет ниже нормы в связи с тем, что в тылу уходящего циклона на территорию Урала с севера будет опускаться холодная воздушная масса», — предупредили синоптики. Дожди немного ослабеют, но не прекратятся, так как прямо над Уралом в средней тропосфере формируется центр высотного циклона. При этом к понедельнику  восточными потоками центр циклона вновь вернется на регион, возвращая обильные осадки. В области 26-28 июля ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, в горах до очень сильных, грозы, сильный град. Ветер северный, при грозах порывами до 25 метров в секунду. Ночью 12-17 градусов, при прояснении всего около девяти градусов тепла, днем 19-24, в горах около 16 градусов.  В Челябинске в выходные ожидается умеренный дождь, ночью 9-14 градусов, днем 14-19 градусов тепла. Кроме того, синоптики предупреждают о том, что погода испортится уже в ближайший час — на территории региона объявлено штормовое предупреждение с шквальным ветром, сильными ливнями и градом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...