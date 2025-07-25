В Саратове открыта горячая линия по взрыву в многоэтажке

В Саратове после взрыва в жилом доме на улице Блинова открыта горячая линия для пострадавших и их родственников. Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев.
«В администрации Ленинского района организована круглосуточная работа горячей линии: 8 937 225 57 12; 8 (8452) 63 33 732», — написал Исаев в своем telegram-канале. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Исаев отметил, что на месте происшествия работают все экстренные службы и развернут оперативный штаб. По распоряжению губернатора Романа Бусаргина для жителей дома, пострадавшего от взрыва, открыт пункт временного размещения на базе школы №103 (ул. Производственная, 5). Там принимают гуманитарную помощь. Пострадавшим предоставляется питание, необходимы средства личной гигиены и одежда.
Кроме того, Бусаргин сообщил, что после завершения поисково-спасательных работ специалисты оценят ущерб, а пострадавшим окажут материальную помощь из резервного фонда. Если эксперты сочтут здание пригодным для восстановления, на его ремонт выделят необходимые средства.
Взрыв бытового газа в жилом доме на улице Блинова произошел в полдень 25 июля, в результате чего полностью обрушился угловой подъезд с седьмого по десятый этаж. По предварительным данным, пострадали более 30 квартир, погибли четверо человек, включая детей. Спасательные службы продолжают поисковые работы. Подробнее о ситуации — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.