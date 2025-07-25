Губернатор Саратовской области допустил возможность восстановления взорвавшегося от газа дома

В Саратовской области рассматривается возможность восстановления жилого дома, пострадавшего от взрыва бытового газа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Решение будет принято после заключения экспертов о техническом состоянии здания.
«Если эксперты подтвердят отсутствие угрозы дальнейшего разрушения дома и возможность его восстановления для дальнейшей безопасной эксплуатации, будут выделены все необходимые средства для проведения строительных работ», — пояснил глава региона. Заявление Бусаргин опубликовал в своем telegram-канале.
Ранее в Саратове на улице Блинова произошел взрыв бытового газа, в результате чего полностью обрушился угловой подъезд жилого дома с седьмого по десятый этаж. Согласно предварительной информации, разрушениям или серьезным повреждениям подверглись свыше 30 квартир. Сообщается о трех погибших. На месте происшествия продолжают работать спасательные службы и кинологи. Существует вероятность, что под завалами многоэтажного здания могут оставаться люди.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.