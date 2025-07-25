Губернатор Саратовской области допустил возможность восстановления взорвавшегося от газа дома

Губернатор Бусаргин: взорвавшийся от газа дом в Саратове могут восстановить
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Бусаргин также заявил, что пострадавшим будет оказана материальная поддержка
Бусаргин также заявил, что пострадавшим будет оказана материальная поддержка Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В Саратовской области рассматривается возможность восстановления жилого дома, пострадавшего от взрыва бытового газа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Решение будет принято после заключения экспертов о техническом состоянии здания.

«Если эксперты подтвердят отсутствие угрозы дальнейшего разрушения дома и возможность его восстановления для дальнейшей безопасной эксплуатации, будут выделены все необходимые средства для проведения строительных работ», — пояснил глава региона. Заявление Бусаргин опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее в Саратове на улице Блинова произошел взрыв бытового газа, в результате чего полностью обрушился угловой подъезд жилого дома с седьмого по десятый этаж. Согласно предварительной информации, разрушениям или серьезным повреждениям подверглись свыше 30 квартир. Сообщается о трех погибших. На месте происшествия продолжают работать спасательные службы и кинологи. Существует вероятность, что под завалами многоэтажного здания могут оставаться люди.

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В Саратовской области рассматривается возможность восстановления жилого дома, пострадавшего от взрыва бытового газа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Решение будет принято после заключения экспертов о техническом состоянии здания. «Если эксперты подтвердят отсутствие угрозы дальнейшего разрушения дома и возможность его восстановления для дальнейшей безопасной эксплуатации, будут выделены все необходимые средства для проведения строительных работ», — пояснил глава региона. Заявление Бусаргин опубликовал в своем telegram-канале. Ранее в Саратове на улице Блинова произошел взрыв бытового газа, в результате чего полностью обрушился угловой подъезд жилого дома с седьмого по десятый этаж. Согласно предварительной информации, разрушениям или серьезным повреждениям подверглись свыше 30 квартир. Сообщается о трех погибших. На месте происшествия продолжают работать спасательные службы и кинологи. Существует вероятность, что под завалами многоэтажного здания могут оставаться люди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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