Комитет по транспорту Петербурга удалил сообщение об отмене морского парада

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга удалил информацию об отмене морского парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Ранее на официальной странице ведомства в социальной сети появилось сообщение о том, что мероприятия в акватории города 27 июля проводиться не будут.
Информация об отмене была удалена, а в публикации остались только данные об ограничениях на движение маломерных судов. В пресс-службе комитета по транспорту «Фонтанке» заявили, что информация об отмене парада была размещена по ошибке. Там подчеркнули, что ведомство не является организатором парада и не уполномочено объявлять об изменениях в проведении праздничных мероприятий.
Несмотря на удаленное сообщение, официальных заявлений о судьбе морского парада на День ВМФ на данный момент не поступало. В начале июля ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что решение об отмене парада уже принято, однако подтверждения этой информации не последовало.
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