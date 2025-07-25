Комитет по транспорту Петербурга удалил сообщение об отмене морского парада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Информация об отмене парада была размещена по ошибке
Информация об отмене парада была размещена по ошибке Фото:

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга удалил информацию об отмене морского парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Ранее на официальной странице ведомства в социальной сети появилось сообщение о том, что мероприятия в акватории города 27 июля проводиться не будут.

Информация об отмене была удалена, а в публикации остались только данные об ограничениях на движение маломерных судов. В пресс-службе комитета по транспорту «Фонтанке» заявили, что информация об отмене парада была размещена по ошибке. Там подчеркнули, что ведомство не является организатором парада и не уполномочено объявлять об изменениях в проведении праздничных мероприятий.

Несмотря на удаленное сообщение, официальных заявлений о судьбе морского парада на День ВМФ на данный момент не поступало. В начале июля ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что решение об отмене парада уже принято, однако подтверждения этой информации не последовало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга удалил информацию об отмене морского парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Ранее на официальной странице ведомства в социальной сети появилось сообщение о том, что мероприятия в акватории города 27 июля проводиться не будут. Информация об отмене была удалена, а в публикации остались только данные об ограничениях на движение маломерных судов. В пресс-службе комитета по транспорту «Фонтанке» заявили, что информация об отмене парада была размещена по ошибке. Там подчеркнули, что ведомство не является организатором парада и не уполномочено объявлять об изменениях в проведении праздничных мероприятий. Несмотря на удаленное сообщение, официальных заявлений о судьбе морского парада на День ВМФ на данный момент не поступало. В начале июля ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что решение об отмене парада уже принято, однако подтверждения этой информации не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...