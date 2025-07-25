«Депозиты останутся привлекательными»: Набиуллина успокоила россиян после снижения ключевой ставки

Депозиты в российских банках сохранят привлекательность для населения даже на фоне снижения ключевой ставки. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что ставки по вкладам будут выше уровня инфляции.
«Депозиты, на наш взгляд, останутся привлекательными еще долгое время, несмотря на снижение ключевой ставки, потому что мы будем снижать ключевую ставку постепенно, по мере снижения инфляции", — заявила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. Трансляция велась на телеканале "Россия 24". Она подчеркнула, что регулятор намерен поддерживать ставки по депозитам выше уровня инфляции, чтобы обезопасить сбережения граждан от обесценения, однако выбор остается за каждым вкладчиком.
На заседании 25 июля совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Следующее заседание пройдет 12 сентября.
Ранее финансовый аналитик Денис Давыдов сообщил, что при снижении ключевой ставки процентные ставки по кредитам также уменьшатся, но медленнее, чем по депозитам. Он объяснил, что параметры кредитов будут меняться постепенно из-за учета плат за риск банками. Вкладчикам он порекомендовал сохранять сбережения на старых условиях для большей доходности.
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