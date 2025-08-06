Политолог раскрыл, кто попадет под ответный удар в случае нападения на Россию

Политолог: в случае нападения на Россию под удар попадут центры НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Если НАТО нападет на Россию, под ударов окажутся центры принятия решений Альянса
Если НАТО нападет на Россию, под ударов окажутся центры принятия решений Альянса Фото:

Ответный удар в случае нападения на Россию может быть нанесен по ключевым центрам принятия решений. И это не города в Литве, а совсем в других странах, сказал в интервью URA.RU сказал замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов.

«Если рассуждать гипотетически о возможной прямой военной агрессии Запада в отношении России, ответный удар России может быть нанесен по ключевым центрам. Разумеется, такими центрами не являются ни Клайпеда, ни Каунас. Эти центры находятся в совершенно других местах», — отметил Шаповалов.

Американский генерал, командующий сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью заявил, что у НАТО есть план оперативного подавления оборонительного потенциала российской армии в Калининградской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это, что подобные заявления вынуждают Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ответный удар в случае нападения на Россию может быть нанесен по ключевым центрам принятия решений. И это не города в Литве, а совсем в других странах, сказал в интервью URA.RU сказал замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов. «Если рассуждать гипотетически о возможной прямой военной агрессии Запада в отношении России, ответный удар России может быть нанесен по ключевым центрам. Разумеется, такими центрами не являются ни Клайпеда, ни Каунас. Эти центры находятся в совершенно других местах», — отметил Шаповалов. Американский генерал, командующий сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью заявил, что у НАТО есть план оперативного подавления оборонительного потенциала российской армии в Калининградской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это, что подобные заявления вынуждают Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...