Политолог раскрыл, кто попадет под ответный удар в случае нападения на Россию

Ответный удар в случае нападения на Россию может быть нанесен по ключевым центрам принятия решений. И это не города в Литве, а совсем в других странах, сказал в интервью URA.RU сказал замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов.
«Если рассуждать гипотетически о возможной прямой военной агрессии Запада в отношении России, ответный удар России может быть нанесен по ключевым центрам. Разумеется, такими центрами не являются ни Клайпеда, ни Каунас. Эти центры находятся в совершенно других местах», — отметил Шаповалов.
Американский генерал, командующий сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью заявил, что у НАТО есть план оперативного подавления оборонительного потенциала российской армии в Калининградской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это, что подобные заявления вынуждают Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.