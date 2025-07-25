Таиланд ввел военное положение в восьми округах на границе с Камбоджей

Власти Таиланда объявили военное положение в восьми приграничных округах после обмена ударами с Камбоджей. Об этом сообщил командующий Пограничным командованием вооруженных сил генерал Апичарт Саппрасерт. Ограничения введены в семи районах провинции Чантабури и одном районе провинции Трат.
«Военное положение действует в семи районах Чантабури и одном районе Трата», — сообщил Саппрасерт. Его слова приводит Economic Times.
Обострение ситуации на границе между Таиландом и Камбоджей произошло после недавних вооруженных столкновений, в результате которых погибли мирные жители. Ранее командование тайской армии объявило о готовности применить тяжелое вооружение в рамках плана реагирования на инциденты «Чакрапхонг Пхуванат», подчеркнув, что удары будут наноситься только по военным объектам. Напряженность на границе между двумя странами сохраняется уже длительное время. По данным Bangkok Post, из-за эскалации конфликта с Камбоджей свыше 100 тысяч жителей четырех приграничных провинций были эвакуированы и размещены примерно в 300 временных пунктах, передает RT.
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