В Екатеринбурге построят новый центр бокса

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Центр бокса будет построен по инициативе олимпийского чемпиона Егора Мехонцева
Центр бокса будет построен по инициативе олимпийского чемпиона Егора Мехонцева Фото:

В Екатеринбурге появится новый центр прогресса бокса «Витязь». Проект утвердили 25 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе Федерации бокса России.

«В столице Урала состоялось заседание правительственной комиссии Свердловской области, на котором прошло обсуждение проекта строительства центра прогресса бокса „Витязь“. Инициатива Олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева и председателя правления Свердловской областной Федерации бокса Михаила Кайгородова», — говорится в сообщении.

Их поддержали президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Cтроительством займется компания Fortis Development.

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В Екатеринбурге появится новый центр прогресса бокса «Витязь». Проект утвердили 25 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе Федерации бокса России. «В столице Урала состоялось заседание правительственной комиссии Свердловской области, на котором прошло обсуждение проекта строительства центра прогресса бокса „Витязь“. Инициатива Олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева и председателя правления Свердловской областной Федерации бокса Михаила Кайгородова», — говорится в сообщении. Их поддержали президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Cтроительством займется компания Fortis Development.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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