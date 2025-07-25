В Екатеринбурге появится новый центр прогресса бокса «Витязь». Проект утвердили 25 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе Федерации бокса России.
«В столице Урала состоялось заседание правительственной комиссии Свердловской области, на котором прошло обсуждение проекта строительства центра прогресса бокса „Витязь“. Инициатива Олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева и председателя правления Свердловской областной Федерации бокса Михаила Кайгородова», — говорится в сообщении.
Их поддержали президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Cтроительством займется компания Fortis Development.
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