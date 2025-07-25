В Саратове спасли мужчину, оказавшегося под завалами на восьмом этаже

В Саратове спасатели извлекли мужчину из-под завалов на восьмом этаже жилого дома. Как сообщили очевидцы происшествия URA.RU, мужчина был обнаружен живым и находился в сознании на момент спасения.
«Достали мужчину с 8 этажа из под завалов! Он жив, находится в сознании», — рассказали очевидцы URA.RU. По словам свидетелей, после того как мужчину достали из-под обломков, специалисты приступили к его спуску. Сейчас его везут в реанимацию.
Спасатель, который первый обнаружил пострадавшего, рассказал, что мужчине 39 лет. Он дышит и находился на кухне в момент происшествия. Состояние пострадавшего уточняется.
В полдень в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв, предположительно вызванный утечкой газа, в результате чего полностью обрушился один из подъездов. В этот момент в квартирах находились дети и пожилые люди. По предварительным данным, погибли пять человек, включая ребенка, несколько пострадавших госпитализированы, точное число уточняется.
Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что жильцы эвакуированы, для них развернуты пункты временного размещения. На месте работают спасатели, кинологи и спецтехника; продолжается разбор завалов и поиск людей, поскольку существует риск новых обрушений. Уже спасены более десяти жильцов, но работу осложняют масштабы разрушений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации оборудования. Жители дома утверждают, что проверки газового оборудования не проводились длительное время. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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