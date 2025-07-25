Сбербанк снижает ставки по ипотеке и по вкладам

Сбербанк с 28 июля снижает процентные ставки по рыночной ипотеке и вкладам, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Минимальная ставка по ипотеке составит 19,4% годовых на покупку нового жилья, а по вкладам максимальная ставка будет установлена на уровне 16% годовых при размещении средств на четыре месяца.
«С 28 июля „Сбер“ снова снижает ставки по рыночной ипотеке на два процентных пункта, для всех категорий клиентов. Минимальные ставки на „Домклик“ составят: от 19,4% на покупку первичного жилья», — уточнили РИА Новости в Сбербанке.
На приобретение жилья на вторичном рынке и по программе «Строительство жилого дома» минимальная ставка составит 19,8% годовых. Кроме того, с той же даты меняются условия по депозитным продуктам банка: максимальная ставка по вкладам «СберВклад» и «Лучший %» уменьшится до 16% годовых при сроке размещения средств четыре месяца.
Корректировка условий связана с действиями Банка России: сегодня регулятор второй раз подряд снизил ключевую ставку — теперь она составляет 18% годовых. До этого она находилась на уровне 20%. Следующее заседание пройдет 12 сентября.
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