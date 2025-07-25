Сбербанк снижает ставки по ипотеке и по вкладам

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Минимальные ставки на покупку первичного жилья составят 19,4%, заявили в Сбере
Минимальные ставки на покупку первичного жилья составят 19,4%, заявили в Сбере Фото:

Сбербанк с 28 июля снижает процентные ставки по рыночной ипотеке и вкладам, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Минимальная ставка по ипотеке составит 19,4% годовых на покупку нового жилья, а по вкладам максимальная ставка будет установлена на уровне 16% годовых при размещении средств на четыре месяца.

«С 28 июля „Сбер“ снова снижает ставки по рыночной ипотеке на два процентных пункта, для всех категорий клиентов. Минимальные ставки на „Домклик“ составят: от 19,4% на покупку первичного жилья», — уточнили РИА Новости в Сбербанке. 

На приобретение жилья на вторичном рынке и по программе «Строительство жилого дома» минимальная ставка составит 19,8% годовых. Кроме того, с той же даты меняются условия по депозитным продуктам банка: максимальная ставка по вкладам «СберВклад» и «Лучший %» уменьшится до 16% годовых при сроке размещения средств четыре месяца.

Корректировка условий связана с действиями Банка России: сегодня регулятор второй раз подряд снизил ключевую ставку — теперь она составляет 18% годовых. До этого она находилась на уровне 20%. Следующее заседание пройдет 12 сентября.

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Сбербанк с 28 июля снижает процентные ставки по рыночной ипотеке и вкладам, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Минимальная ставка по ипотеке составит 19,4% годовых на покупку нового жилья, а по вкладам максимальная ставка будет установлена на уровне 16% годовых при размещении средств на четыре месяца. «С 28 июля „Сбер“ снова снижает ставки по рыночной ипотеке на два процентных пункта, для всех категорий клиентов. Минимальные ставки на „Домклик“ составят: от 19,4% на покупку первичного жилья», — уточнили РИА Новости в Сбербанке.  На приобретение жилья на вторичном рынке и по программе «Строительство жилого дома» минимальная ставка составит 19,8% годовых. Кроме того, с той же даты меняются условия по депозитным продуктам банка: максимальная ставка по вкладам «СберВклад» и «Лучший %» уменьшится до 16% годовых при сроке размещения средств четыре месяца. Корректировка условий связана с действиями Банка России: сегодня регулятор второй раз подряд снизил ключевую ставку — теперь она составляет 18% годовых. До этого она находилась на уровне 20%. Следующее заседание пройдет 12 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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