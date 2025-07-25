Второе снижение подряд: почему ЦБ обновил ключевую ставку и что будет дальше

ЦБ понизил ключевую ставку до 18%. С начала года это уже второе снижение. В последний раз такая ставка была в 2024 году. Почему регулятор пошел на такое решение, а также что будет с кредитами и вкладами — в материале URA.RU.
Почему ЦБ снизил ключевую ставку
Согласно сообщению регулятора, темпы инфляционного давления в стране ослабевают быстрее, чем предполагалось ранее. Внутренний спрос растет менее активно, а экономика постепенно возвращается к устойчивому развитию.
На 21 июля годовой показатель инфляции, по информации регулятора, достиг 9,2%. Банк России ожидает, что в 2025 году инфляция снизится до уровня 6–7%, а к 2026 году приблизится к целевому значению в 4%.
Регулятор сообщил о планах придерживаться жесткой денежно-кредитной политики с целью возвращения инфляции к установленному целевому показателю к 2026 году. Согласно основному прогнозу регулятора, в 2025 году средний уровень ключевой ставки ожидается в диапазоне 18,8–19,6% годовых, а в 2026 году — на уровне 12–13%.
Какой будет ключевая ставка в будущем
Многие эксперты утверждают, что ЦБ продолжит снижение ставки. Руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров отметил, что можно рассчитывать на 15-16% до конца года.
«В целом регулятор подтвердил ранние тезисы об ослаблении инфляционного давления и выхода экономики на траекторию сбалансированного роста. Это значит, что ЦБ вероятно продолжит смягчать денежно-кредитные условия до конца текущего года и можно рассчитывать на уровень ставки 15-16%», — заявил Александров. Его комментарий есть в распоряжении URA.RU.
Такое же мнение разделяет председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, постепенное снижение ключевой ставки до 15% будет происходить на следующих заседаниях ЦБ.
Насколько снизятся проценты по вкладам и кредитам
При снижении ключевой ставки проценты по вкладам и кредитам также будет снижаться. Пока банки не отреагировали на изменение ключевой ставки. Однако есть версия, что снижение будет небольшим. Ведь банки заранее знали, что регулятор может понизить ключевую ставку, поэтому часть из них уже обновила свои предложения.
Что такое ключевая ставка
Ключевая ставка — это процент, под который Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Эти финансовые учреждения обязаны затем вернуть полученные средства. В случае повышения ключевой ставки возрастают процентные ставки как по депозитам, так и по кредитам в коммерческих банках. В результате население предпочитает увеличивать объем средств на вкладах и чаще отказывается от новых займов, что приводит к снижению потребительского спроса и замедлению темпов инфляции.
В то же время чрезмерно высокие процентные ставки по кредитам негативно сказываются на экономике, поскольку предприятия сокращают инвестиции в развитие. По этой причине Центральный банк стремиться снизить ключевую ставку, как только для этого возникают благоприятные условия.
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