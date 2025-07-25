Число пострадавших при взрыве газа в Саратове увеличилось

При взрыве газа в Саратове пострадили девять человек
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Пострадавшие при взрыве газа направлены амбулаторное лечение (архивное фото)
Пострадавшие при взрыве газа направлены амбулаторное лечение (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Число пострадавших при взрыве бытового газа и частичном обрушении жилого дома в Саратове возросло до девяти человек. Об этом сообщили в экстренных медицинских службах региона.

«По уточненным данным, медицинская помощь понадобилась девяти людям. Они направлены на амбулаторное лечение», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах. До этого сообщалось о семи пострадавших.

Взрыв бытового газа произошел 25 июля в полдень в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове, после чего обрушился целый подъезд с седьмого по десятый этаж. По последним данным, число погибших достигло пяти человек, среди них один ребенок. Причиной происшествия могла стать утечка газа, на месте продолжаются спасательные работы и обследование конструкций здания. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Число пострадавших при взрыве бытового газа и частичном обрушении жилого дома в Саратове возросло до девяти человек. Об этом сообщили в экстренных медицинских службах региона. «По уточненным данным, медицинская помощь понадобилась девяти людям. Они направлены на амбулаторное лечение», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах. До этого сообщалось о семи пострадавших. Взрыв бытового газа произошел 25 июля в полдень в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове, после чего обрушился целый подъезд с седьмого по десятый этаж. По последним данным, число погибших достигло пяти человек, среди них один ребенок. Причиной происшествия могла стать утечка газа, на месте продолжаются спасательные работы и обследование конструкций здания. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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