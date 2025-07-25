Выросло количество погибших при взрыве и обрушении дома в Саратове

Количество погибших при взрыве в многоэтажке Саратова достигло пяти
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Спасатели нашли под завалами тело еще одного погибшего
Спасатели нашли под завалами тело еще одного погибшего Фото:
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В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Количество жертв при взрыве бытового газа в десятиэтажном жилом доме Саратова увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Среди погибших — один ребенок.

«Спасатели МЧС России в Саратове извлекли из-под завалов еще одно тело. Общее число погибших составило пять человек, среди них — один ребенок», — говорится в telegram-канале МЧС.

Взрыв газа произошел в полдень в подъезде 10-этажного многоквартирного жилого дома на улице Блинова в Саратове. В результате пострадали 30 квартир и семь человек. Также обрушилась часть конструкций здания с седьмого по десятый этаж. Спасательные работы продолжаются. В региональном управлении МЧС уточнили, что на месте сохраняется угроза дальнейшего обрушения дома. Специалисты проводят обследование поврежденных конструкций и контролируют ситуацию, чтобы обеспечить безопасность спасателей и жителей прилегающих домов. 

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. На месте происшествия работают экстренные службы, психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим и родственникам погибших. Следственные органы проводят проверку по факту инцидента. По словам губернатора Романа Бусаргина, поисково-спасательные работы будут вестись всю ночь. 

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Количество жертв при взрыве бытового газа в десятиэтажном жилом доме Саратова увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Среди погибших — один ребенок. «Спасатели МЧС России в Саратове извлекли из-под завалов еще одно тело. Общее число погибших составило пять человек, среди них — один ребенок», — говорится в telegram-канале МЧС. Взрыв газа произошел в полдень в подъезде 10-этажного многоквартирного жилого дома на улице Блинова в Саратове. В результате пострадали 30 квартир и семь человек. Также обрушилась часть конструкций здания с седьмого по десятый этаж. Спасательные работы продолжаются. В региональном управлении МЧС уточнили, что на месте сохраняется угроза дальнейшего обрушения дома. Специалисты проводят обследование поврежденных конструкций и контролируют ситуацию, чтобы обеспечить безопасность спасателей и жителей прилегающих домов.  По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. На месте происшествия работают экстренные службы, психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим и родственникам погибших. Следственные органы проводят проверку по факту инцидента. По словам губернатора Романа Бусаргина, поисково-спасательные работы будут вестись всю ночь. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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