Выросло количество погибших при взрыве и обрушении дома в Саратове

Количество жертв при взрыве бытового газа в десятиэтажном жилом доме Саратова увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Среди погибших — один ребенок.
«Спасатели МЧС России в Саратове извлекли из-под завалов еще одно тело. Общее число погибших составило пять человек, среди них — один ребенок», — говорится в telegram-канале МЧС.
Взрыв газа произошел в полдень в подъезде 10-этажного многоквартирного жилого дома на улице Блинова в Саратове. В результате пострадали 30 квартир и семь человек. Также обрушилась часть конструкций здания с седьмого по десятый этаж. Спасательные работы продолжаются. В региональном управлении МЧС уточнили, что на месте сохраняется угроза дальнейшего обрушения дома. Специалисты проводят обследование поврежденных конструкций и контролируют ситуацию, чтобы обеспечить безопасность спасателей и жителей прилегающих домов.
По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. На месте происшествия работают экстренные службы, психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим и родственникам погибших. Следственные органы проводят проверку по факту инцидента. По словам губернатора Романа Бусаргина, поисково-спасательные работы будут вестись всю ночь.
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