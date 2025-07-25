Глава МЧС Куренков: под завалами в Саратове могут быть живые

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Куренков заявил, что лично прибудет на место происшествия, сообщили в МЧС России
Куренков заявил, что лично прибудет на место происшествия, сообщили в МЧС России Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Под завалами дома в Саратове могут находиться живые люди. Этим обусловлена скорость их разбора. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.

«Работа проводится не так интенсивно, как может показаться, только из-за того, что мы считаем, что живые люди там есть, поэтому работаем осторожно, аккуратно», — заявил Куренков. Его слова приводит РИА Новости. В связи с этим также не обрушивают нависающие конструкции. Александр Куренков принял решение лично проконтролировать ход разбора завалов и вылетел на место происшествия. Об этом заявило МЧС России в своем telegram-канале.

Ранее произошел хлопок газа в многоквартирном доме в Саратове на улице Блинова. Известно о пяти погибших и девяти пострадавших в результате происшествия. Среди числа погибших есть один ребенок. Проводится разбор завалов, а также организованы пункты временного размещения для жителей дома. Все они были эвакуированы.

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Под завалами дома в Саратове могут находиться живые люди. Этим обусловлена скорость их разбора. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков. «Работа проводится не так интенсивно, как может показаться, только из-за того, что мы считаем, что живые люди там есть, поэтому работаем осторожно, аккуратно», — заявил Куренков. Его слова приводит РИА Новости. В связи с этим также не обрушивают нависающие конструкции. Александр Куренков принял решение лично проконтролировать ход разбора завалов и вылетел на место происшествия. Об этом заявило МЧС России в своем telegram-канале. Ранее произошел хлопок газа в многоквартирном доме в Саратове на улице Блинова. Известно о пяти погибших и девяти пострадавших в результате происшествия. Среди числа погибших есть один ребенок. Проводится разбор завалов, а также организованы пункты временного размещения для жителей дома. Все они были эвакуированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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