Трамп связал преступление Обамы с дезинформацией о вмешательстве РФ в выборы

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Трамп рассказал о дезинформации на прошлых выборах
Трамп рассказал о дезинформации на прошлых выборах Фото:

Американский президент Дональд Трамп считает, что бывший глава США Барак Обама совершил преступление, поскольку содействовал распространению заведомо ложной информации о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом лидер США заявил журналистам.

«Он совершил преступление, на этот счет нет никаких вопросов», — сказал Трамп, общаясь с прессой на лужайке у Белого дома. Его слова передает ТАСС. Президент добавил, что у Обамы есть иммунитет от юридического преследования, который вероятно поможет ему избежать наказания за ложь о якобы вмешательстве РФ в американские выборы.

Ранее Верховный суд США постановил, что бывший глава государства не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на посту президента в официальном статусе. Однако суд уточнил, что неприкосновенность не является абсолютной и не распространяется на действия вне служебных полномочий.

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Американский президент Дональд Трамп считает, что бывший глава США Барак Обама совершил преступление, поскольку содействовал распространению заведомо ложной информации о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом лидер США заявил журналистам. «Он совершил преступление, на этот счет нет никаких вопросов», — сказал Трамп, общаясь с прессой на лужайке у Белого дома. Его слова передает ТАСС. Президент добавил, что у Обамы есть иммунитет от юридического преследования, который вероятно поможет ему избежать наказания за ложь о якобы вмешательстве РФ в американские выборы. Ранее Верховный суд США постановил, что бывший глава государства не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на посту президента в официальном статусе. Однако суд уточнил, что неприкосновенность не является абсолютной и не распространяется на действия вне служебных полномочий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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