Зеленскому срочно доложили о ситуации в Покровске, куда зашли ВС РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил доклад о текущей оперативной обстановке на фронте президенту Украины Владимиру Зеленскому. Основное внимание в отчете уделено ситуации в районе Покровска. Об этом глава государства рассказал в своем telegram-канале 25 июля.
«Также был заслушан доклад об оперативной обстановке, представленный Главнокомандующим Александром Сырским. Были охвачены все оперативные направления, особое внимание уделялось Покровску», — отметил в сообщении Зеленский.
Президент Украины отметил, что министр обороны доложил ему о поступлении вооружения от зарубежных партнеров. Также Зеленский поручил начать подготовку к заседанию Технического штаба по дронам.
Ранее Зеленский уже заслушивал доклад Александра Сырского о действиях ВСУ, включая удары по российской территории и ситуацию на покровском направлении. Он пригрозил РФ новыми атаками.
Как сообщало URA.RU, российские военные подразделения 25 июля прорвали линию ВСУ в районе Покровска Донецкой области. Боевые действия ведутся на окраине города.
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