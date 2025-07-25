25 июля 2025

Зеленскому срочно доложили о ситуации в Покровске, куда зашли ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский встревожился из-за наступления российских войск под Покровском
Зеленский встревожился из-за наступления российских войск под Покровском Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил доклад о текущей оперативной обстановке на фронте президенту Украины Владимиру Зеленскому. Основное внимание в отчете уделено ситуации в районе Покровска. Об этом глава государства рассказал в своем telegram-канале 25 июля.

«Также был заслушан доклад об оперативной обстановке, представленный Главнокомандующим Александром Сырским. Были охвачены все оперативные направления, особое внимание уделялось Покровску», — отметил в сообщении Зеленский.

Президент Украины отметил, что министр обороны доложил ему о поступлении вооружения от зарубежных партнеров. Также Зеленский поручил начать подготовку к заседанию Технического штаба по дронам.

Ранее Зеленский уже заслушивал доклад Александра Сырского о действиях ВСУ, включая удары по российской территории и ситуацию на покровском направлении. Он пригрозил РФ новыми атаками.

Как сообщало URA.RU, российские военные подразделения 25 июля прорвали линию ВСУ в районе Покровска Донецкой области. Боевые действия ведутся на окраине города.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил доклад о текущей оперативной обстановке на фронте президенту Украины Владимиру Зеленскому. Основное внимание в отчете уделено ситуации в районе Покровска. Об этом глава государства рассказал в своем telegram-канале 25 июля. «Также был заслушан доклад об оперативной обстановке, представленный Главнокомандующим Александром Сырским. Были охвачены все оперативные направления, особое внимание уделялось Покровску», — отметил в сообщении Зеленский. Президент Украины отметил, что министр обороны доложил ему о поступлении вооружения от зарубежных партнеров. Также Зеленский поручил начать подготовку к заседанию Технического штаба по дронам. Ранее Зеленский уже заслушивал доклад Александра Сырского о действиях ВСУ, включая удары по российской территории и ситуацию на покровском направлении. Он пригрозил РФ новыми атаками. Как сообщало URA.RU, российские военные подразделения 25 июля прорвали линию ВСУ в районе Покровска Донецкой области. Боевые действия ведутся на окраине города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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