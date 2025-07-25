25 июля 2025

Бойцы ВС РФ прорвались в стратегический город Покровск

ВС РФ прорвались на окраины Покровска и ведут бои
© Служба новостей «URA.RU»
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Бои идут на окраине города
Бои идут на окраине города Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные подразделения прорвали линию ВСУ в районе Покровска Донецкой области. Боевые действия ведутся на окраине города. Об этом пишет telegram-канал SHOT.

«Подразделения ВС РФ уже выдвинулись к Покровску с юга, со стороны поселка Перше Травня. Это подтверждают в том числе украинские источники, которые пишут о том, что небольшие российские ДРГ успешно дезорганизуют работу объектов ВСУ, в том числе в районе стратегически важной железнодорожной станции», — уточняется в сообщении.

По сведениям издания, на южном участке фронта продолжают наступление российские военные из 15-й мотострелковой бригады. С северного направления продвигается 5-я гвардейская бригада имени Захарченко, которая взяла под контроль поселок Новоэкономическое.

Как сообщало URA.RU ранее, российские войска начали масштабное наступление сразу по трем направлениям на Украине. Бойцы ВС РФ одновременно вошли в Покровск и Мирноград в ДНР, а также в Степногорск Запорожской области и Купянск в Харьковской области.

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Российские военные подразделения прорвали линию ВСУ в районе Покровска Донецкой области. Боевые действия ведутся на окраине города. Об этом пишет telegram-канал SHOT. «Подразделения ВС РФ уже выдвинулись к Покровску с юга, со стороны поселка Перше Травня. Это подтверждают в том числе украинские источники, которые пишут о том, что небольшие российские ДРГ успешно дезорганизуют работу объектов ВСУ, в том числе в районе стратегически важной железнодорожной станции», — уточняется в сообщении. По сведениям издания, на южном участке фронта продолжают наступление российские военные из 15-й мотострелковой бригады. С северного направления продвигается 5-я гвардейская бригада имени Захарченко, которая взяла под контроль поселок Новоэкономическое. Как сообщало URA.RU ранее, российские войска начали масштабное наступление сразу по трем направлениям на Украине. Бойцы ВС РФ одновременно вошли в Покровск и Мирноград в ДНР, а также в Степногорск Запорожской области и Купянск в Харьковской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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