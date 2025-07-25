25 июля 2025

Еще один житель дома в Саратове не пережил обрушение подъезда

Седьмое тело достали из-под завалов дома, обрушившегося в Саратове
© Служба новостей «URA.RU»
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До этого под завалами нашли еще шесть тел
До этого под завалами нашли еще шесть тел Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В Саратове число погибших в результате взрыва в жилом доме увеличилось до семи человек. Спасатели обнаружили под бетонными обломками еще одно тело. Информация об этом появилась в Telegram.

«Несколько минут назад спасатели достали из-под обрушившихся бетонных плит еще одно тело», — приводит информацию telegram-канал SHOT. Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться еще четыре человека — трое взрослых и один ребенок. Их местонахождение пока не установлено, официально они считаются пропавшими без вести.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и медики. Специалисты продолжают разбор завалов с привлечением специальной техники, чтобы максимально быстро извлечь находящихся под обломками людей. Оперативные службы ведут работу круглосуточно, чтобы не допустить новых жертв и оказать помощь пострадавшим.

Взрыв бытового газа произошел 25 июля в полдень в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове, после чего обрушился целый подъезд с седьмого по десятый этаж. По последним данным, число погибших достигло пяти человек, среди них один ребенок. Причиной происшествия могла стать утечка газа, на месте продолжаются спасательные работы и обследование конструкций здания. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Саратове число погибших в результате взрыва в жилом доме увеличилось до семи человек. Спасатели обнаружили под бетонными обломками еще одно тело. Информация об этом появилась в Telegram. «Несколько минут назад спасатели достали из-под обрушившихся бетонных плит еще одно тело», — приводит информацию telegram-канал SHOT. Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться еще четыре человека — трое взрослых и один ребенок. Их местонахождение пока не установлено, официально они считаются пропавшими без вести. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и медики. Специалисты продолжают разбор завалов с привлечением специальной техники, чтобы максимально быстро извлечь находящихся под обломками людей. Оперативные службы ведут работу круглосуточно, чтобы не допустить новых жертв и оказать помощь пострадавшим. Взрыв бытового газа произошел 25 июля в полдень в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове, после чего обрушился целый подъезд с седьмого по десятый этаж. По последним данным, число погибших достигло пяти человек, среди них один ребенок. Причиной происшествия могла стать утечка газа, на месте продолжаются спасательные работы и обследование конструкций здания. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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