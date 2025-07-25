25 июля 2025

Популярная группа неожиданно провела концерт в сердце Екатеринбурга. Видео

Группа «Комната культуры» выступила на Плотинке в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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«Комната культуры» выступила на Плотинке
«Комната культуры» выступила на Плотинке Фото:

Популярная рок-группа «Комната культуры» решила неожиданно выступить на Плотинке в Екатеринбурге. Ребята увидели уличного музыканта и, судя по всему, решили исполнить несколько своих песен перед публикой. Кадрами своего выступления артисты поделились в своем telegram-канале.

«Екатеринбург, привет!» — написали артисты. Очевидцы явно не ожидали выступления, поэтому вокруг музыкантов быстро собралась толпа.

Ранее, 5 июля, в городе впервые прошел фестиваль STEREOLETO, который традиционно проводился только в Москве и Санкт-Петербурге. Организаторы выбрали Екатеринбург благодаря его богатым музыкальным традициям и большому количеству талантливых местных исполнителей. 

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Популярная рок-группа «Комната культуры» решила неожиданно выступить на Плотинке в Екатеринбурге. Ребята увидели уличного музыканта и, судя по всему, решили исполнить несколько своих песен перед публикой. Кадрами своего выступления артисты поделились в своем telegram-канале. «Екатеринбург, привет!» — написали артисты. Очевидцы явно не ожидали выступления, поэтому вокруг музыкантов быстро собралась толпа. Ранее, 5 июля, в городе впервые прошел фестиваль STEREOLETO, который традиционно проводился только в Москве и Санкт-Петербурге. Организаторы выбрали Екатеринбург благодаря его богатым музыкальным традициям и большому количеству талантливых местных исполнителей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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