Популярная рок-группа «Комната культуры» решила неожиданно выступить на Плотинке в Екатеринбурге. Ребята увидели уличного музыканта и, судя по всему, решили исполнить несколько своих песен перед публикой. Кадрами своего выступления артисты поделились в своем telegram-канале.
«Екатеринбург, привет!» — написали артисты. Очевидцы явно не ожидали выступления, поэтому вокруг музыкантов быстро собралась толпа.
Ранее, 5 июля, в городе впервые прошел фестиваль STEREOLETO, который традиционно проводился только в Москве и Санкт-Петербурге. Организаторы выбрали Екатеринбург благодаря его богатым музыкальным традициям и большому количеству талантливых местных исполнителей.
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