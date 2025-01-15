В ГД предложат повысить выплаты остатка маткапитала до 20 тысяч рублей

Депутаты нижней палаты парламента предложили повысить сумму выплаты остатка средств материнского капитала с нынешних 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Автором инициативы выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона, которая есть в распоряжении URA.RU.
«Согласно действующему законодательству, семьи могут получить не более 10 тысяч рублей. Однако, учитывая рост цен на товары и услуги, в том числе на школьную форму и принадлежности, общее минимальное количество расходов на подготовку ребенка к школе достигает в среднем 15 тысяч рублей. Депутаты Госдумы предлагают увеличить эту сумму до 20 тысяч рублей», — говорится в документе.
Отмечается, что принятый законопроект позволит получить материальную поддержку большому количеству семей с детьми. Автором инициативы выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Межфракционный проект поддержали и подписали депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди». Законопроект вносится на рассмотрение 16 января 2025 года.
Госдума ранее продлила программу материнского капитала до конца 2030 года. С 2027 по 2030 годы право на маткапитал получат около пяти миллионов семей. На эти цели потребуется около 2,7 трлн рублей.
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