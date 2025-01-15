15 января 2025

В ГД предложат повысить выплаты остатка маткапитала до 20 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты предлагают увеличить размер выплаты из-за роста цен
Депутаты предлагают увеличить размер выплаты из-за роста цен Фото:

Депутаты нижней палаты парламента предложили повысить сумму выплаты остатка средств материнского капитала с нынешних 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Автором инициативы выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона, которая есть в распоряжении URA.RU. 

«Согласно действующему законодательству, семьи могут получить не более 10 тысяч рублей. Однако, учитывая рост цен на товары и услуги, в том числе на школьную форму и принадлежности, общее минимальное количество расходов на подготовку ребенка к школе достигает в среднем 15 тысяч рублей. Депутаты Госдумы предлагают увеличить эту сумму до 20 тысяч рублей», — говорится в документе.

Отмечается, что принятый законопроект позволит получить материальную поддержку большому количеству семей с детьми. Автором инициативы выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Межфракционный проект поддержали и подписали депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди». Законопроект вносится на рассмотрение 16 января 2025 года.

Госдума ранее продлила программу материнского капитала до конца 2030 года. С 2027 по 2030 годы право на маткапитал получат около пяти миллионов семей. На эти цели потребуется около 2,7 трлн рублей.

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Депутаты нижней палаты парламента предложили повысить сумму выплаты остатка средств материнского капитала с нынешних 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Автором инициативы выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона, которая есть в распоряжении URA.RU.  «Согласно действующему законодательству, семьи могут получить не более 10 тысяч рублей. Однако, учитывая рост цен на товары и услуги, в том числе на школьную форму и принадлежности, общее минимальное количество расходов на подготовку ребенка к школе достигает в среднем 15 тысяч рублей. Депутаты Госдумы предлагают увеличить эту сумму до 20 тысяч рублей», — говорится в документе. Отмечается, что принятый законопроект позволит получить материальную поддержку большому количеству семей с детьми. Автором инициативы выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Межфракционный проект поддержали и подписали депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди». Законопроект вносится на рассмотрение 16 января 2025 года. Госдума ранее продлила программу материнского капитала до конца 2030 года. С 2027 по 2030 годы право на маткапитал получат около пяти миллионов семей. На эти цели потребуется около 2,7 трлн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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