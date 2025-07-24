«Демографический спецназ»: Матвиенко рассказала о мощной системе поддержки семей с детьми

Матвиенко: в России создана масштабная система поддержки семей с детьми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Матвиенко заявила, что сейчас в России разрабатываются меры поддержки студенческих семей
Матвиенко заявила, что сейчас в России разрабатываются меры поддержки студенческих семей Фото:

В России создана масштабная система поддержки семей с детьми. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, защита интересов семей с детьми — ключевое направление внутренней политики страны.

«Мы создали, и вы тоже хорошо это знаете, мощную систему поддержки семьи с детьми, это правда. Это лицо социального государства, каковым является Россия в соответствии с нашей Конституцией», — отметила Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что работа по совершенствованию мер социальной защиты продолжается. В качестве примера она привела «детский бюджет», который на сегодняшний день вырос в разы и составляет почти около 10 трлн рублей, что говорит о многом.

Она также подчеркнула, что на демографию влияет не только работа государства, но и бизнеса. Совместно с РСПП разработан корпоративный стандарт поддержки семей на предприятиях, реализацию которого будут контролировать. Кроме того, по инициативе Совета при президенте РФ принят закон о студенческой семье и увеличено пособие по беременности и родам для студенток. Минобрнауки сейчас готовит стандарт поддержки студенческих семей.

Ранее правительство России анонсировало новые меры поддержки семей, включая ежегодную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми с июня 2026 года и увеличение налоговых вычетов на второго и последующих детей с 2025 года. Эти инициативы направлены на повышение благосостояния семей и совершенствование системы социальной поддержки, о необходимости чего неоднократно заявляли федеральные власти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России создана масштабная система поддержки семей с детьми. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, защита интересов семей с детьми — ключевое направление внутренней политики страны. «Мы создали, и вы тоже хорошо это знаете, мощную систему поддержки семьи с детьми, это правда. Это лицо социального государства, каковым является Россия в соответствии с нашей Конституцией», — отметила Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что работа по совершенствованию мер социальной защиты продолжается. В качестве примера она привела «детский бюджет», который на сегодняшний день вырос в разы и составляет почти около 10 трлн рублей, что говорит о многом. Она также подчеркнула, что на демографию влияет не только работа государства, но и бизнеса. Совместно с РСПП разработан корпоративный стандарт поддержки семей на предприятиях, реализацию которого будут контролировать. Кроме того, по инициативе Совета при президенте РФ принят закон о студенческой семье и увеличено пособие по беременности и родам для студенток. Минобрнауки сейчас готовит стандарт поддержки студенческих семей. Ранее правительство России анонсировало новые меры поддержки семей, включая ежегодную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми с июня 2026 года и увеличение налоговых вычетов на второго и последующих детей с 2025 года. Эти инициативы направлены на повышение благосостояния семей и совершенствование системы социальной поддержки, о необходимости чего неоднократно заявляли федеральные власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...