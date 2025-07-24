«Демографический спецназ»: Матвиенко рассказала о мощной системе поддержки семей с детьми

В России создана масштабная система поддержки семей с детьми. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, защита интересов семей с детьми — ключевое направление внутренней политики страны.
«Мы создали, и вы тоже хорошо это знаете, мощную систему поддержки семьи с детьми, это правда. Это лицо социального государства, каковым является Россия в соответствии с нашей Конституцией», — отметила Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.
Она отметила, что работа по совершенствованию мер социальной защиты продолжается. В качестве примера она привела «детский бюджет», который на сегодняшний день вырос в разы и составляет почти около 10 трлн рублей, что говорит о многом.
Она также подчеркнула, что на демографию влияет не только работа государства, но и бизнеса. Совместно с РСПП разработан корпоративный стандарт поддержки семей на предприятиях, реализацию которого будут контролировать. Кроме того, по инициативе Совета при президенте РФ принят закон о студенческой семье и увеличено пособие по беременности и родам для студенток. Минобрнауки сейчас готовит стандарт поддержки студенческих семей.
Ранее правительство России анонсировало новые меры поддержки семей, включая ежегодную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми с июня 2026 года и увеличение налоговых вычетов на второго и последующих детей с 2025 года. Эти инициативы направлены на повышение благосостояния семей и совершенствование системы социальной поддержки, о необходимости чего неоднократно заявляли федеральные власти.
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