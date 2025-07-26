На трассе в Приморье машина сбила амурского тигра

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В Приморье на трассе сбили амурского тигра
В Приморье на трассе сбили амурского тигра Фото:

В Приморском крае полиция начала проверку после обнаружения на трассе тела сбитого амурского тигра. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

«В дежурную часть ОМВД России по городу Уссурийску поступило сообщение об обнаружении сбитого дикого животного на трассе... По данному факту организована проверка...» — написали в telegram-канале УМВД.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты охотнадзора для установления всех обстоятельств случившегося. В полиции добавили, что по итогам проверки будет принято решение, соответствующее действующему законодательству. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно тело сбитого дикого животного.

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В Приморском крае полиция начала проверку после обнаружения на трассе тела сбитого амурского тигра. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону. «В дежурную часть ОМВД России по городу Уссурийску поступило сообщение об обнаружении сбитого дикого животного на трассе... По данному факту организована проверка...» — написали в telegram-канале УМВД. На место происшествия оперативно выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты охотнадзора для установления всех обстоятельств случившегося. В полиции добавили, что по итогам проверки будет принято решение, соответствующее действующему законодательству. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно тело сбитого дикого животного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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