Жителей Северной Осетии предупредили о сбоях мобильной связи из-за опасности атаки БПЛА

В Северной Осетии объявили режим повышенной опасности из-за опасности атаки БПЛА
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В Северной Осетии ввели режим повышенной опасности из-за опасности атак БПЛА
В Северной Осетии ввели режим повышенной опасности из-за опасности атак БПЛА Фото:

В Северной Осетии объявили режим повышенной опасности, связанный с использованием беспилотных летательных аппаратов. Возможны перебои или снижение скорости мобильного интернета. Об этом сообщил глава республики Северной Осетии Сергей Меняйло.

«В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильного интернета», — написал в своем telegram-канале Меняйло. Кроме того, власти Северной Осетии предупреждают не реагировать на провокации и доверять только официальной информации.  

В последнее время участились случаи атак беспилотников. Недавно военные Украины атаковали город Пологи в Запорожской области. А 24 июля ВСУ провели одну из самых крупных атак на Сочи

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В Северной Осетии объявили режим повышенной опасности, связанный с использованием беспилотных летательных аппаратов. Возможны перебои или снижение скорости мобильного интернета. Об этом сообщил глава республики Северной Осетии Сергей Меняйло. «В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильного интернета», — написал в своем telegram-канале Меняйло. Кроме того, власти Северной Осетии предупреждают не реагировать на провокации и доверять только официальной информации.   В последнее время участились случаи атак беспилотников. Недавно военные Украины атаковали город Пологи в Запорожской области. А 24 июля ВСУ провели одну из самых крупных атак на Сочи. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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