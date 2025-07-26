В Татарстане сохраняется опасность атаки БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Татарстане введен режим беспилотной опасности. Соответствующее оповещение пришло жителям региона.
Ранее об опасности атаки БПЛА предупредили в Северной Осетии. Также временные ограничения были введены в аэропортах Владикавказа и Грозного.
Оповещение для жителей Татарстана
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