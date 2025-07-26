Мишустин призвал развивать туризм на Алтае

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Туризм должен стать драйвером экономики Алтайского края, заявил Мишустин
Туризм должен стать драйвером экономики Алтайского края, заявил Мишустин Фото:

Развитие туризма должно быть первостепенны на Алтае. Об этом во время встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края», — заявил Мишустин. Его слова приводятся в официальном telegram-канале правительства РФ.

Премьер отметил важность создания современной туристической инфраструктуры. Он обсудил этот вопрос с Виктором Томенко, поинтересовавшись мерами по поддержке отрасли.

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Развитие туризма должно быть первостепенны на Алтае. Об этом во время встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края», — заявил Мишустин. Его слова приводятся в официальном telegram-канале правительства РФ. Премьер отметил важность создания современной туристической инфраструктуры. Он обсудил этот вопрос с Виктором Томенко, поинтересовавшись мерами по поддержке отрасли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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