Россию атаковали десятки дронов ВСУ

Над Россией сбито 54 украинских беспилотника
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Украинские БПЛА попытались атаковать регионы России
Украинские БПЛА попытались атаковать регионы России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 26 июля над территорией России сбили 54 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«... уничтожено и перехвачено 54 украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.

Основная часть дронов была ликвидирована в Брянской области — 24 аппарата. Кроме того, 12 беспилотников сбиты над Ростовской областью, шесть — над территорией Крыма, четыре — над Азовским морем, три — над Черным. Еще по два беспилотника уничтожены в Орловской и Тульской областях, один — в Белгородской.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что вблизи автодороги Зимовники — Ремонтное — Элиста в результате удара дронов ВСУ произошло возгорание автомобиля, в котором находились два человека. Оба погибли. В настоящее время личности погибших устанавливаются, на месте происшествия продолжают работу специалисты-эксперты.

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В ночь на 26 июля над территорией России сбили 54 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «... уничтожено и перехвачено 54 украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны. Основная часть дронов была ликвидирована в Брянской области — 24 аппарата. Кроме того, 12 беспилотников сбиты над Ростовской областью, шесть — над территорией Крыма, четыре — над Азовским морем, три — над Черным. Еще по два беспилотника уничтожены в Орловской и Тульской областях, один — в Белгородской. Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что вблизи автодороги Зимовники — Ремонтное — Элиста в результате удара дронов ВСУ произошло возгорание автомобиля, в котором находились два человека. Оба погибли. В настоящее время личности погибших устанавливаются, на месте происшествия продолжают работу специалисты-эксперты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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