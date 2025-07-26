Увеличилось число погибших при взрыве газа в Саратове

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при разборе завалов в многоэтажном доме, где накануне взорвался бытового газа. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
«При разборе завалов спасатели МЧС России обнаружили еще одного погибшего», — написали в официальном telegram-канале МЧС. На данный момент известно о семи погибших, в их числе один ребенок.
Взрыв газа в жилом доме в Саратове произошел 25 июля и привел к обрушению с десятого по первый этажи. Изначально было известно только о трех жертвах. Губернатор региона Роман Бусаргин объявил о предоставлении материальной помощи семьям погибших.
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