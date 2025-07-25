25 июля 2025

Прямые перелеты до южного курорта: возобновят ли рейсы из Перми в Геленджик

Перевозчики не планируют возобновлять прямое авиасообщение Пермь — Геленджик
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению многих россиян, Геленджик является красивейшим курортом
По мнению многих россиян, Геленджик является красивейшим курортом Фото:

В обозримом будущем авиакомпании не собираются возобновлять прямое сообщение между Пермью и вновь открытым Геленджиком. До 2020–2021 годов перелеты на маршруте осуществляли три компании: «ЮВТ Аэро», Utair и «Аэрофлот».

«В ближайшее время не планируется возобновление прямого авиасообщения Пермь — Геленджик», — пояснили в пресс-службе аэропорта Большое Савино изданию «Коммерсант-Прикамье». Причины такого решения не были озвучены.

Глава «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев в беседе с журналистами отметил, что у перевозчиков нет технической возможности обслуживать маршрут до южного курорта. В компаниях нет лишних судов, к тому же из-за расстояния требуются самолеты больших размеров, добавил он.

В настоящее время прямое авиасообщение между Пермью и Геленджиком отсутствует, и добраться из столицы Пермского края на южный курорт можно исключительно с пересадками. По данным сервиса Aviasales, стоимость билетов на маршруте составляет от 14,2 до 20,3 тысячи рублей. Транзитные пересадки, как правило, осуществляются в московских аэропортах — Домодедово, Шереметьево, Внуково, а также в Адлере.

URA.RU уже писало, что с ноября из аэропорта «Большое Савино» будут летать борты до вьетнамского курорта Нячанг. Ранее в Перми продлили программу авиаперевозок в Калининград.

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В обозримом будущем авиакомпании не собираются возобновлять прямое сообщение между Пермью и вновь открытым Геленджиком. До 2020–2021 годов перелеты на маршруте осуществляли три компании: «ЮВТ Аэро», Utair и «Аэрофлот». «В ближайшее время не планируется возобновление прямого авиасообщения Пермь — Геленджик», — пояснили в пресс-службе аэропорта Большое Савино изданию «Коммерсант-Прикамье». Причины такого решения не были озвучены. Глава «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев в беседе с журналистами отметил, что у перевозчиков нет технической возможности обслуживать маршрут до южного курорта. В компаниях нет лишних судов, к тому же из-за расстояния требуются самолеты больших размеров, добавил он. В настоящее время прямое авиасообщение между Пермью и Геленджиком отсутствует, и добраться из столицы Пермского края на южный курорт можно исключительно с пересадками. По данным сервиса Aviasales, стоимость билетов на маршруте составляет от 14,2 до 20,3 тысячи рублей. Транзитные пересадки, как правило, осуществляются в московских аэропортах — Домодедово, Шереметьево, Внуково, а также в Адлере. URA.RU уже писало, что с ноября из аэропорта «Большое Савино» будут летать борты до вьетнамского курорта Нячанг. Ранее в Перми продлили программу авиаперевозок в Калининград.
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