Страна БРИКС может начать вооружать Украину

Аналитик Фариназу: Бразилия, вероятно, начнет помогать Киеву после смены власти
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Бразилия может поддержать Украину, если к власти придут правые
Бразилия может поддержать Украину, если к власти придут правые Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потенциальная победа правых сил на президентских выборах в Бразилии в 2026 году может привести к изменению внешнеполитического курса страны: поставкам вооружения Украине или введения санкций против России. Об этом сообщил офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсона Фариназу.

«Это (поставки вооружения на Украину после прихода правых к власти, — прим. URA.RU) возможно. Бразильские правые всегда были узколобыми, они не понимают, что происходит в мире», — заявил Робинсон Фариназу, его слова передает агентство «Прайм». Он добавил, что представители правого политического спектра часто руководствуются стереотипами относительно других стран и склонны к следованию линии США во внешней политике. По словам Фариназу, они до сих пор думают, что  в Китае работают за копейки, а в России — коммунизм. 

Эксперт отметил, что если действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва или поддерживаемый им кандидат не одержат победу на выборах 2026 года, это может привести к существенному ухудшению отношений Бразилии с государствами Глобального Юга. Фариназу подчеркнул, что нынешняя администрация придерживается нейтральной позиции по украинскому вопросу: в начале 2023 года президент Лула да Силва официально отказался от поставок боеприпасов для нужд Украины, а позднее министр иностранных дел Мауру Виейра подтвердил отказ предоставлять снаряды для танков Leopard, предназначавшихся для ВСУ.

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Потенциальная победа правых сил на президентских выборах в Бразилии в 2026 году может привести к изменению внешнеполитического курса страны: поставкам вооружения Украине или введения санкций против России. Об этом сообщил офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсона Фариназу. «Это (поставки вооружения на Украину после прихода правых к власти, — прим. URA.RU) возможно. Бразильские правые всегда были узколобыми, они не понимают, что происходит в мире», — заявил Робинсон Фариназу, его слова передает агентство «Прайм». Он добавил, что представители правого политического спектра часто руководствуются стереотипами относительно других стран и склонны к следованию линии США во внешней политике. По словам Фариназу, они до сих пор думают, что  в Китае работают за копейки, а в России — коммунизм.  Эксперт отметил, что если действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва или поддерживаемый им кандидат не одержат победу на выборах 2026 года, это может привести к существенному ухудшению отношений Бразилии с государствами Глобального Юга. Фариназу подчеркнул, что нынешняя администрация придерживается нейтральной позиции по украинскому вопросу: в начале 2023 года президент Лула да Силва официально отказался от поставок боеприпасов для нужд Украины, а позднее министр иностранных дел Мауру Виейра подтвердил отказ предоставлять снаряды для танков Leopard, предназначавшихся для ВСУ.
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