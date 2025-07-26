«Отказов не было»: комиссия изучает черные ящики разбившегося Ан-24

Комиссия изучает обгоревшие черные ящики с Ан-24, разбившегося в Приамурье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эксперты изучают данные с черных ящиков Ан-24 в ходе расследования крушения
Эксперты изучают данные с черных ящиков Ан-24 в ходе расследования крушения Фото:
новость из сюжета
Крушение самолета Ан-24 с десятками пассажиров в Приамурье

Системы самолета Ан-24 не отказывали вплоть до столкновения с землей. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступила к анализу данных с бортовых самописцев, так называемых черных ящиков.

«Проводится анализ записи. До момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано», — говорится в сообщении на официальном сайте Межгосударственного авиационного комитета. В ведомстве уточнили, что черные ящики были уничтожены пожаром, однако информация сохранилась и будет использована в расследовании.

Черные ящики с разбившегося Ан-24 были доставлены в Москву ночью 25 июля. В этот же день председатель МАК Олег Сторчевой провел в Тынде оперативное совещание с членами комиссии по расследованию аварии. В ходе встречи были обсуждены предварительные данные инцидента и согласованы дальнейшие шаги по выяснению причин катастрофы.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» вылетел из Благовещенска в Тынду и потерпел крушение при подлете к аэропорту. Обломки воздушного судна были обнаружены в 15 километрах от города, в лесистой местности. На борту находились 48 человек, все они погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего смерть людей.

Черный ящик — речевой самописец кабины пилотов и регистратор полетных данных. Он содержит данные о системах летательных аппаратов и переговоры экипажа и диспетчеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Системы самолета Ан-24 не отказывали вплоть до столкновения с землей. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступила к анализу данных с бортовых самописцев, так называемых черных ящиков. «Проводится анализ записи. До момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано», — говорится в сообщении на официальном сайте Межгосударственного авиационного комитета. В ведомстве уточнили, что черные ящики были уничтожены пожаром, однако информация сохранилась и будет использована в расследовании. Черные ящики с разбившегося Ан-24 были доставлены в Москву ночью 25 июля. В этот же день председатель МАК Олег Сторчевой провел в Тынде оперативное совещание с членами комиссии по расследованию аварии. В ходе встречи были обсуждены предварительные данные инцидента и согласованы дальнейшие шаги по выяснению причин катастрофы. Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» вылетел из Благовещенска в Тынду и потерпел крушение при подлете к аэропорту. Обломки воздушного судна были обнаружены в 15 километрах от города, в лесистой местности. На борту находились 48 человек, все они погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего смерть людей. Черный ящик — речевой самописец кабины пилотов и регистратор полетных данных. Он содержит данные о системах летательных аппаратов и переговоры экипажа и диспетчеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...