«Отказов не было»: комиссия изучает черные ящики разбившегося Ан-24

Системы самолета Ан-24 не отказывали вплоть до столкновения с землей. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступила к анализу данных с бортовых самописцев, так называемых черных ящиков.
«Проводится анализ записи. До момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано», — говорится в сообщении на официальном сайте Межгосударственного авиационного комитета. В ведомстве уточнили, что черные ящики были уничтожены пожаром, однако информация сохранилась и будет использована в расследовании.
Черные ящики с разбившегося Ан-24 были доставлены в Москву ночью 25 июля. В этот же день председатель МАК Олег Сторчевой провел в Тынде оперативное совещание с членами комиссии по расследованию аварии. В ходе встречи были обсуждены предварительные данные инцидента и согласованы дальнейшие шаги по выяснению причин катастрофы.
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» вылетел из Благовещенска в Тынду и потерпел крушение при подлете к аэропорту. Обломки воздушного судна были обнаружены в 15 километрах от города, в лесистой местности. На борту находились 48 человек, все они погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего смерть людей.
Черный ящик — речевой самописец кабины пилотов и регистратор полетных данных. Он содержит данные о системах летательных аппаратов и переговоры экипажа и диспетчеров.
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