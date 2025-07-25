25 июля 2025

Звезда ММА оценила шансы Петра Яна перед поединком с американцем в UFC

Звезда ММА Штырков уверен в победе Петра Яна против Макги в поединке на UFC
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний бой Яна был в ноябре 2024 года
Последний бой Яна был в ноябре 2024 года Фото:

Петр Ян, боец свердловской команды «Архангел Михаил» обладает стопроцентными шансами на победу в поединке с американцем Маркусом Макги на турнире UFC в Абу-Даби, который состоится 26 июля. Таким мнением поделился президент Академии Единоборств РМК и звезда ММА Иван Штырков.

«У Пети есть все шансы победить Маркуса Макги, стопроцентные. Думаю, что Макги не сможет чем-то удивить Петю, если Петя будет в отличной форме, с хорошей мотивацией и в кондициях, бой будет в его сторону. О другом я даже не хочу думать, не вижу, чем Макги может нивелировать работу Пети и как-то его ошарашить. Насколько я знаю, Макги любит проводить бои в стойке, ударке, а это территория Пети. В этом дивизионе Петю в стойке вряд ли кто-то может удивить», — заявил Штырков ТАСС.

Петр Ян провел 23 профессиональных боя, одержав 18 побед, при этом восемь из них были одержаны досрочно, и потерпев 5 поражений. Его соперник Маркус Макги младше на три года и имеет в активе 10 побед при одном поражении. Бой между Яном и Макги пройдет в легчайшей весовой категории. Поединок пройдет на Etihad Arena, которая вмещает в себя 18000 человек.

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Петр Ян, боец свердловской команды «Архангел Михаил» обладает стопроцентными шансами на победу в поединке с американцем Маркусом Макги на турнире UFC в Абу-Даби, который состоится 26 июля. Таким мнением поделился президент Академии Единоборств РМК и звезда ММА Иван Штырков. «У Пети есть все шансы победить Маркуса Макги, стопроцентные. Думаю, что Макги не сможет чем-то удивить Петю, если Петя будет в отличной форме, с хорошей мотивацией и в кондициях, бой будет в его сторону. О другом я даже не хочу думать, не вижу, чем Макги может нивелировать работу Пети и как-то его ошарашить. Насколько я знаю, Макги любит проводить бои в стойке, ударке, а это территория Пети. В этом дивизионе Петю в стойке вряд ли кто-то может удивить», — заявил Штырков ТАСС. Петр Ян провел 23 профессиональных боя, одержав 18 побед, при этом восемь из них были одержаны досрочно, и потерпев 5 поражений. Его соперник Маркус Макги младше на три года и имеет в активе 10 побед при одном поражении. Бой между Яном и Макги пройдет в легчайшей весовой категории. Поединок пройдет на Etihad Arena, которая вмещает в себя 18000 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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