112: десять человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в Саратове

Десять человек, в том числе один ребенок, числятся пропавшими без вести после взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Саратове. Об этом сообщили telegram-каналы со ссылкой на источники.
Местонахождение десяти человек не удается установить почти сутки. Допускается, что в момент взрыва они могли находиться и не в здании. Спасатели продолжают разбирать завалы, отмечает telegram-канал 112.
Взрыв в многоэтажке Саратова произошел 24 июля. Из-за этого рухнула часть здания, с 10 по 1 этажи. На данный момент известно о семи погибших, в том числе — одном ребенке.
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