112: десять человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в Саратове

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В Саратове продолжают разбирать завалы (архивное фото)
В Саратове продолжают разбирать завалы (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Десять человек, в том числе один ребенок, числятся пропавшими без вести после взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Саратове. Об этом сообщили telegram-каналы со ссылкой на источники.

Местонахождение десяти человек не удается установить почти сутки. Допускается, что в момент взрыва они могли находиться и не в здании. Спасатели продолжают разбирать завалы, отмечает telegram-канал 112.

Взрыв в многоэтажке Саратова произошел 24 июля. Из-за этого рухнула часть здания, с 10 по 1 этажи. На данный момент известно о семи погибших, в том числе — одном ребенке.

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Десять человек, в том числе один ребенок, числятся пропавшими без вести после взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Саратове. Об этом сообщили telegram-каналы со ссылкой на источники. Местонахождение десяти человек не удается установить почти сутки. Допускается, что в момент взрыва они могли находиться и не в здании. Спасатели продолжают разбирать завалы, отмечает telegram-канал 112. Взрыв в многоэтажке Саратова произошел 24 июля. Из-за этого рухнула часть здания, с 10 по 1 этажи. На данный момент известно о семи погибших, в том числе — одном ребенке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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