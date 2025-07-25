Вынесен приговор мужчинам, до смерти забившим коллегу в бане в Магнитогорске

В Магнитогорске двое местных жителей получили по шесть лет колонии строгого режима за причинение смертельных травм своему коллеге. Они забили его руками. Приговор вынес Орджоникидзевский районный суд города, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
«Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание по шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре.
Инцидент произошел в феврале 2024 года в банном комплексе на улице Западное шоссе. Мужчины праздновали отпуск участника СВО, выпивали, в какой-то момент между ними возник конфликт. В ходе ссоры двое подсудимых избили своего коллегу руками по голове, в результате чего тот скончался на месте.
Уголовное дело в отношении третьего участника инцидента выделено в отдельное производство. Суд также обязал осужденных выплатить родственникам погибшего по одному миллиону рублей каждому в счет возмещения морального вреда, а также компенсировать расходы на погребение.
Погибшим оказался 34-летний Владимир, который воспитывал троих несовершеннолетних детей. Более десяти лет он трудился в должности электрогазосварщика и пользовался уважением со стороны руководства. Жена погибшего опасалась, что виновные в смерти мужа могут избежать наказания.
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